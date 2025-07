Падането на неидентифициран обект в Якоруда отново разпали темата за живот извън Земята. Според анализ на БАН, веществото съдържа завишено количество желязо в разпрашено състояние — вероятен резултат от космически отпадък, но и повод за въпроси. В предаването „За града“ по bTV Радио гостуваха астрономът д-р Веселин Костов от НАСА и д-р Петър Евтимов, биолог и астробиолог от Софийския университет.

Космическият боклук — реална заплаха

Според д-р Евтимов, броят на отпадъците в орбита расте драстично. Причините са технологични и финансови – при настоящите мисии фокусът е върху изстрелването, но не и върху крайната съдба на обектите. Макар и Земята да е покрита основно с вода, рискът от падане на фрагменти върху обитаеми територии остава. Якоруда не е прецедент – подобни инциденти е имало в Португалия и другаде.

Как разпознаваме извънземния живот?

Най-вероятният път към доказателства за живот е чрез астрономията, не чрез физически обекти. Д-р Костов посочи, че повечето сигнали се анализират чрез спектрография, а възможността някой метеорит реално да съдържа биологичен материал е крайно малка.

Д-р Евтимов допълни, че в астробиологията се използва специална скала — CoLD Scale, за потвърждаване на извънземен сигнал. Дори статия в рецензирано научно издание не е достатъчна — необходимо е независимо потвърждение, отхвърляне на абиотичен произход и допълнителни доказателства.

Планетата K2-18b и спорът между учени

Един от обектите с потенциални признаци за живот е екзопланетата K2-18b. По данни от телескопа „Джеймс Уеб“ са засечени следи от метан, въглероден диоксид и диметилсулфид – възможни биосигнатури. Д-р Евтимов изрази умерен оптимизъм, че до 10 години ще има недвусмислено потвърждение на живот. Д-р Костов обаче е по-резервиран – подчерта, че потвърждението е многозначен термин и без независими източници всяко твърдение остава хипотеза.

Астробиологията – нова програма в СУ

България се включва активно в тази научна област. Софийският университет предлага магистърска програма по астробиология – първата по рода си у нас, обединяваща всички природни факултети. Целта е създаване на изследователски център и бъдещо включване в Европейския институт по астробиология.

Програмата обхваща теми като произхода на живота, бъдещето на живота във Вселената, космическа медицина, фармакология и дори репродуктивна биология в условия на микрогравитация.

Мисия Pandora и български принос в науката

Д-р Костов работи по нова мисия на НАСА – Pandora, която ще бъде изстреляна в близките месеци чрез ракета на SpaceX. Мисията цели изследване на атмосфери на планети и търсене на биосигнатури. От българска страна пък се разработва проект, свързан със симулации на лунен реголит.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Веселин Костов и д-р Петър Ефтимов:

