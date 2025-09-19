На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата „Да изчистим България заедно“. За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

Кампанията през 2025 г. ще надгради постигнатото до момента с нови идеи и информационна ангажираност, а в това си издание и с фокус върху устойчивото потребление и управлението на текстилни отпадъци – проблем, който заема все по-важно място в екологичния дневен ред. Според статистиката в световен мащаб ежегодно се изхвърлят 92 милиона тона текстилни отпадъци, което се равнява на един камион с дрехи, депонирани на сметището всяка секунда. В тази връзка инициативата ще насърчава устойчивото потребление и отговорното отношение към текстила, като част от цялостната визия за по-чисто бъдеще.

Резултати и постижения

За 14 години в инициативата са участвали над 3,4 милиона души. „Тенденцията показва, че отпадъците намаляват, което е добър знак. Това означава, че хората стават по-осъзнати и природата е по-чиста“, заяви пред bTV Radio Димана Банкова, мениджър на кампанията и бранд мениджър в bTV. През изминалите години „Да изчистим България заедно“ успя да изгради трайна чувствителност в обществото по темите, свързани с опазването на околната среда. Близо 3 400 000 доброволци са се включили в инициативата досега, а резултатите от техните усилия се усещат не само в по-чистата среда, но и в нагласите на хората. Все повече граждани и организации предприемат ежедневно самостоятелни действия за по-устойчива и отговорна грижа към природата, давайки добър пример и оставяйки своята следа в отговорното отношение към природата. Всеки индивидуален или групов принос има значение и е силен знак за ангажираност към бъдещето на планетата.

По традиция, „Да изчистим България заедно“ ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day) и ще подкрепи каузата на Let’s Do It World – глобално движение, което обединява милиони хора в името на по-чиста планета. В него участват 190 държави. „От 2017 г. сме част от този глобален ден, който вече е включен в календара на ООН. Тази година темата е текстилът – глобален проблем заради бързата мода и свръхпроизводството,“ подчертава Банкова.

Фокус върху текстила

През 2000 г. в световен мащаб са произведени около 58 млн. тона текстилни влакна, а през 2020 г. – 109 млн. Прогнозите за 2030 г. са 145 млн. тона. „Затова апелираме хората да изхвърлят ненужните завеси, чаршафи, дрехи и други текстилни продукти в специализираните контейнери. Така не само предотвратяваме смесването им с общия отпадък, но и подпомагаме Българския червен кръст и хора в нужда“, подчерта Банкова.

Социален ефект

Събраните текстилни отпадъци се използват и за кризисния център на БЧК. „Благодарение на това можем да помогнем на около хиляда души – мъже, жени и деца – да имат дрехи за четирите сезона, ако се наложи бърза реакция,“ пояснява тя.

Личен път и мотивация

Банкова започва участието си в инициативата като доброволец още като ученичка. „Мотивира ме пламъкът в очите на хората, когато видя, че гледаме в една посока и даваме добър пример. Това е смисълът да продължавам всяка година“, споделя тя.

Неочаквани находки

Сред най-куриозните отпадъци, които е откривала в хода на кампанията, Банкова посочва цяло нерегламентирано сметище до язовир Долна Диканя – от одеяла и парцалени кукли до мебели. В Черно море пък водолази редовно откриват автомобилни гуми, а дори и домакински уреди.

Какво ни липсва

„Все още ни липсва осъзнатостта, че природата не е даденост. Трябва да я пазим, защото я оставяме на бъдещите поколения. Добрият пример зависи от нас“, подчертава Банкова.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с мениджъра на кампанията „Да изчистим България заедно“ и бранд мениджър в bTV Димана Банкова: