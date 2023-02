Да живеем истинския живот, не концепцията си за него, призовава в новата си песен My Innocence певицата VICK. Тя ще я представи предпремиерно на концерт тази вечер от 20 ч. в бар „Петък“. VICK е финалист в петия сезон на „Гласът на България“ по bTV.

„Надскочих много градивно и емоционално характера си. Успях да кажа неща, за които винаги съм си мечтала да говоря, но не съм имала достатъчно смелост. Това ме прави изключително свободна. Просто се чувствам по-щастлива.“ – казва за пътя до My Innocence VICK в студиото на bTV Radio.

Сбъднатата мечта е и голяма отговорност в обръщането на вокалиста към неговата публика. Отговорност се носи със зрялост, резултат от нашето израстване, в което трудностите не служат, не за да ни отчаят, а за да се преодоляваме и да израстваме, да откриваме все повече в себе си и все повече за своите сили. Избираме да живеем в създадени от нас концепции за живота, която VICK в песента My Innocence нарича „матрица“. „Тази песен е обръщение към мен самата, към нещо, случило се в миналото, към човек от миналото.“ – казва тя. Песента е обръщене и към слушателя и призив той да се обърне към себе си. „Да се обърне към вътрешния си свят, към това, което иска да превъзмогне и пребори.“ – призова VICK.

My Innocence е създадена с шведския диджей Мартин Масаров, аранжимента VICK прави с Крум Мирчев, видеото заснема с Плам Мирчева, в работата неотлъчно до нея е Денис Попстоев. Предпремиерата е в бар „Петък“ от 20 ч. днес с концерт с група на живо, а клипът ще бъде показан на голям екран. В подготвяна изненада за публиката VICK ще пее на български език. От утре My Innocence ще е в абсолютно всички платформи. Проектът е осъществен с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и на „Музикаутор“.

VICK е финалист в петия сезон на „Гласът на България“ по bTV. „Този формат осмисли живота ми. Там намерих повечето от приятелите си, с които съм и до ден-днешен. Там сложих корена на вдъхновението си и видях себе си от съвсем различна точка. Който иска да участва, да следва мечтите си и да отиде да види какво е да свириш с толкова як бенд!“ – призова тя слушателите с мечти за сцената.

Интервю на Светослав Николов: