Ежегодната инициатива „Да поЧетем“ преобразява емблематичния площад Славейков в нестандартна културна сцена в чест на един от най-големите празници на България – 24 май. Богатата програма от литературни, образователни и културни очаква посетители от всички възрасти, за да представи разнообразните начини да се любуваме на българската писменост и творчество.

Програмата на събитието включва озвучаване на площада с аудиокниги - откъси от емблематични български произведения, красиво прочетени от любими актьори, детска надпревара по четене с разбиране, срещи със съвременни български автори, литературни четения, книжен базар, литературни обиколки, арт инсталации, вдъхновени от българското слово, детско хорово изпълнение, пощенска кутия за български приказки и творчески игри и занимания за публиката, развиващи умения за писане и творчество.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Яна Стефанова от организационния екип на събитието:

Your browser does not support the audio element.

За четвърта поредна година инициативата връща книгите и словото на площада, съживявайки книжовния дух на най-емблематичното литературно място в града. Надграждайки културната програма всяка година, събитието представя съвременен и нестандартен празник на българската литература и писменост, правейки я по-достъпна и атрактивна за всички хора, независимо от тяхната възраст и интереси. Тазгодишната програма на инициативата “Да поЧетем” продължава през целия ден на 24 май, обединявайки автори, творци, експерти, бизнеси, институции и граждани в споделен празник:

11:00 - 11:30 — Часът на приказката с Детски център на Столична библиотека.

11:30 - 12:00 — Концерт на детска вокална група ЦДГ “Брезичка”.

12:00 - 14:00 — Детска Книговище надпревара.

14:00 - 15:00 — Младите поети от “Млада метафора” и поетесата Мирела Иванова.

16:00 - 17:00 — Литературна викторина с награди от Storytel, Orange и #soSofia.

17:00 - 18:00 — “Обичаме да разказваме истории” със съвременните автори Благой Иванов, Стефан Иванов и Иван Димитров.

18:00 - 19:00 — Софийските символи: Площад Славейков. Архикултурни разкази с Виктор Топалов и Здравко Петров.

19:00 – 20:00 — Пощенска кутия за приказки “Говори ми на български”.

През целия ден можете да посетите също:

11:00 и 14:00 — Пешеходна обиколка „Кварталът на писателите“ с Виктор Топалов от Бохемска София. (предварително записване)

12:00 и 13:00 — Посещение на литературен музей “Бележити българи” в Столична библиотека с водещ Таня Томова.

11:00 - 20:00 — Литературен базар с български произведения от книжарници Orange.

11:00 - 20:00 — Озвучаване на площада с български аудио произведения от библиотеката на Storytel.

11:00 - 20:00 — Фотодокументална експозиция „Първоучителите“ с оригинални постери на икони на Св. св. Кирил и Методий от Столична библиотека.

Ежегодната инициатива за 24 май напомня за символичната връзка на площад „Славейков“ с литературата, книгите и културния живот на столицата и го утвърждава като литературното сърце на града. Затова и част от временните инсталации на площада и събитията в програмата ще разказват за великите български писатели, творили наоколо.

Събитието се провежда по инициатива на #soSofia и агенция Imp-Аct с подкрепата на Столична община, книжарници Orange, Столична библиотека, платформата за аудиосъдържание Storytel, Kaufland България и Централни хали, Книговище, Бохемска София и Historical routes Sofia.

Следете за актуална информация и възможност за записване за някои активности във Facebook страницата на фестивала „Да поЧетем 24 май на площад Славейков”.