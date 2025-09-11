Стюардесата е една от най-популярните и обичани професии, но зад нея стои сериозна отговорност. Даяна Георгиева, която е член на кабинния екипаж и посланик на Wizz Air в България, разказа пред bTV Radio повече за предизвикателствата и красотата в ежедневната си дейност.

Началото

„Преди около четири години видях реклама на авиокомпанията. Живеех в Италия и често пътувах до България. Винаги съм се възхищавала на екипажите – позитивни, учтиви и отдадени. Така реших да опитам,“ споделя Георгиева. Оттогава тя е част от екипа на Wizz Air и е натрупала ценен опит.

Митове и реалност

Сред най-разпространените митове е, че стюардесите нощуват в чужбина след полети. „Не е така. В нашата авиокомпания се прибираме у дома след всяка смяна, което ни позволява да балансираме личния и професионалния си живот,“ казва тя. Друг мит е, че работата им се свежда само до сервиране на храна и напитки. „Истинската ни мисия е безопасността на пътниците. Всички преминаваме през сериозно обучение за реакция в извънредни ситуации“, посочи още Георгиева.

Работа и развитие

Професията дава възможности за развитие – от старша стюардеса до инструктор и дори пилот чрез специалната академия на Wizz Air. „Важно е да си усмихнат, отворен към новото и да умееш да работиш в екип“, обобщава Георгиева.

Ежедневие и подготовка

Всеки полет започва с брифинг час и половина преди излитане. Екипажът обсъжда полетното време, броя на пътниците и особеностите на маршрута. Следват проверки на самолета и качване на пътниците. „Сънят, храненето и спортът са ключови, за да сме винаги в кондиция,“ подчертава тя.

Предизвикателства

Закъсненията и турбуленцията често създават напрежение. „Пътниците трябва да знаят, че самолетът е напълно безопасен и турбуленцията не е опасност“, успокоява Георгиева. Сред приятните моменти са усмивките и благодарностите на пасажерите, както и вдъхновението на децата, които мечтаят един ден да станат стюардеси или пилоти.

Новите маршрути

Wizz Air вече е превозила над 30 милиона пътници от България. През тази есен авиокомпанията, която ще отбележи своята 20-та годишнина, открива нови дестинации: Варна–Милано, София–Кишинев, Прага, Торино и Маракеш. От 15 ноември започват и директни полети от Варна и Пловдив до Братислава, а през декември – до Варшава. От март 2026 г. предстоят маршрути до Палма де Майорка и Ламеция Терме.

Съвети към пътниците

„Най-честата грешка е късното явяване на терминала. Препоръчвам да сте на летището поне два часа преди полета, да проверявате инструкциите за багажа и да се доверявате на приложението My Journey за актуална информация,“ съветва Георгиева.

Послание към бъдещите стюардеси

„Ако мечтаете да работите над облаците, не се страхувайте. Това е професия, която дава много – и като преживявания, и като развитие“, подчертава чаровната стюардеса.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с посланика на Wizz Air в България Даяна Георгиева, разположено в звуковия файл: