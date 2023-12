„Демонтажът на Паметника на Съветската армия ограничава възможността за спорт“. Това заяви днес в ефира на bTV Radio изпълнителният директор на Фондация „София – Европейска столица на спорта" Дамян Диков.

„Ледената пързалка се строи на 3 етапа, като до този момент е възможно единствено построяването до етап 1, заради случващото се в Княжеска градина“, сподели Дамян Диков. „Хората вече могат да я посещават, но с ограничен капацитет“, добави той. По думите на Дамян Диков, относно завършването на втория и третия етап от подготовката на ледената пързалка яснота няма. „Никой не може да даде конкретен отговор кога и какво точно ще се случва. (…) Най-важното нещо за нас като фондация е да осигурим на децата от столичните училища възможност да се пързалят абсолютно безплатно“, каза специалистът.

За миналата година посещаемостта на ледената пързалка е висока, уточни изпълнителният директор на Фондация „София - Европейска столица на спорта”. „Близо 10.000 деца от София посетиха пързалката абсолютно безплатно заедно със своите учители“, заяви той. „Планираме през януари да стартира отново училищната кампания. (…) Учениците ще имат възможност да ползват безплатно пързалката, организирано от училищата“, разкри още Диков. Той допълни, че на този етап цените за посетители са по-ниски от официално обявените поради ограничения капацитет на пързалката.

Според Диков, следващата година се очаква да бъде натоварена за фондацията. „Ние си запазваме календара, който се провеждаше досега с над 200 събития, като, естествено, го надграждаме с няколко допълнителни. Освен пързалката (…) през януари и февруари планираме доста активности на Витоша, свързани с всички снежни дисциплини“, разкри директорът на „София - Европейска столица на спорта“.

Във връзка с честването на Световният ден на снега на 27 януари 2024г. пред хижа Алеко ще се проведе състезание по сноу байк, ски бягане, ски алпинизъм и други дисциплини.

„Всяка година жаждата на хората за спорт и активност нараства. (…) Въпреки натоварения календар всяко едно събитие е добре посещавано“, заяви Диков.

Чуйте цялото интервю с Георги Митов с изпълнителния директор на Фондация „София – Европейска столица на спорта" Дамян Диков в звуковия файл: