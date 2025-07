„Всяка година полагаме усилия за подобряване на туристическата и спортната инфраструктура във Витоша, но има още много какво да се желае – особено при достъпа и поддръжката на съоръженията", заяви в ефира на bTV Radio Дамян Диков, изпълнителен директор на Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

Доброволци от Българския туристически съюз и район Витоша обновиха маркировката по маршрута от Княжево до хижа „Момина скала“ по новия национален стандарт, според който на указателните табели освен дестинацията се изписват и разстоянието, и времето за изминаване. Но освен новите табели, планината се нуждае от още действия. През тази година фондацията планира възстановяване на няколко компрометирани чешми и дървени беседки, основно в района на Игликина поляна. Причините за това са остаряла инфраструктура и лоши метеорологични условия. Към момента дирекция „Природен парк Витоша“ подготвя списък с обекти, които подлежат на спешна реновация.

„Имаме ограничен бюджет от около 40–50 хиляди лева за цялата година, който включва и поддръжката на зоната за шейни над хижа Алеко. Средствата не са малко, но нуждите на планината са значително повече“, допълни Диков.

По отношение на достъпа до Витоша, проблемите остават нерешени: „Това е тема на по-високо ниво – общината, министерствата. Надяваме се на развитие, защото достъпът е ключов за активния живот на столичани“, уточни той. „Вярваме, че когато има събития, които събират хора в планината, това е още един стимул за нейното развитие и за изграждането на активна градска култура“, подчерта Диков.

Заедно с инфраструктурните подобрения, фондацията продължава да организира и мащабни спортни събития. На 13 юли предстои 11-то издание на Витоша Летен Фест, което ще включва планинско колоездене, бягане и туристически поход. „Освен тези три дисциплини има и съпътстваща културна програма, която ще е на поляната, където ще изградим сцена с озвучение. Ще бъде осигурен и допълнителен транспорт от стадион „Васил Левски” до Златни мостове.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с изпълнителния директор на фондация „София- европейска столица на спорта“ Дамян Диков:

Над 400 колоездачи и бегачи се очакват на старт в 11-ото издание на Витоша летен фест тази неделя. Планинските изпитания отново са със старт-финал пред хижа Момина скала, където се очаква хиляди да се включат в останалите активности покрай състезанията. Събитието се организира от Фондация „София – европейска столица на спорта“ към Столична община.



Фестивалът ще се състои тази неделя, 13 юли, от 11 ч. на поляната пред хижа Момина скала, където по традиция се събират приятелите на планината, чистия въздух и активния начин на живот през празничните дни. Спортният празник включва състезания, фолкпарад с народни песни и танци, плюс други планински събития. Като допълнителна емоция всички желаещи ще могат да ползват безплатно опънатия над Боянската река алпийски тролей.





Записванията за планинското колоездене и планинското бягане са безплатни, онлайн регистрацията е отворена до края на деня в петък. В неделя на място записвания няма да се приемат, тогава от 9.00 до 10.45 ч. ще се получават само номерата на участниците. До този момент заявки са подали над 180 колоездачи и повече от 120 бегачи, като от съображения за сигурност трасетата могат да поемат надпреварата на общо 400 състезатели.



Най-много титулувана на Витоша летен фест е Маринела Нинева, която е с пет титли в бягането, три от тях в последните три години. При мъжете най-много злато е спечелил колоездачът Цветан Иванов с три победи, две от тях поредни през 2023 и 2024 г. С по две титли са шестима: Димчо Мицов, Йоло Николов, Илко Илиев, Емил Стойнев, Христина Козарева и Мирослав Спасов.



Ето и рекордите на трасето от досегашните 10 издание на Витоша летен фест:

БЯГАНЕ 12 км: мъже Шабан МУСТАФА 46:34,0 мин. от 2017 г. и жени Антония ГРИГОРОВА 57:19,1 мин. от 2016 г.

КОЛОЕЗДЕНЕ 20 км: мъже Емил СТОЙНЕВ 47:10,4 мин. от 2017 г. и жени Христина КОЗАРЕВА 43:08 мин. от 2022 г.



Организаторите отново са предвидили безплатен транспорт, рейсовете тръгват в деня на феста от националния стадион „Васил Левски“ в 8.00 ч., за извозване на велосипедите пак ще има специален автобус. За доброто настроение пред х. Момина скала ще се погрижи прочутият изпълнител на народни песни Александър Александров - Алекс, лауреатът на международни конкурси е подготвил най-доброто от репертоара си. Ще има много групи с изпълнения на народни танци, свои песни подготвят за представяне и членовете на няколко известни формации за планинарски песни. В празника ще се включат представители на Български туристически съюз, на Природен парк „Витоша“, както и членове на клубовете за здраве и активно дълголетие.





„Отново приканваме столичани и гостите на града на един истински празник в планината, сред природата и чистия въздух. Желанието на Столична община е да предоставя повече възможности за активен живот сред зеленината и прохладата на Витоша,“ заяви Дамян Диков, изпълнителен директор на „София – европейска столица на спорта“.



Ето и отделните дисциплини на Витоша летен фест 2025:

- Състезание по планинско бягане – старт в 11.00 ч. по 12 км трасе „Кумата“

- Състезание по планинско колоездене - старт в 11.10 ч. по 7 или 20 км (една или три обиколки в зависимост от възрастовата група) по трасе „Копитото“



Информация за възрастовите групи, условия за записване и подробни карти с трасета ще намерите във Фейсбук страницата на събитието и в линка за записвания: https://docs.google.com/forms/d/1PoAZkQqiaPGpGkAxmNg4akwHRm8mPRQ5it5ez1QGsBg/viewform?edit_requested=true



Награждаването на призьорите и официалното закриване е предвидено за 13.00 ч. в зоната на старт-финала.



На желаещите да се включат в събитието ще бъде осигурен безплатен обществен транспорт от София: тръгване в деня на феста в 8.00 ч. от национален стадион „Васил Левски (паркинга пред централния вход, там автобусите ще са означени с табелки на събитието) до м. Златните мостове - и обратно след приключване на събитието тръгване от Златни мостове в 14.30 часа. За колоездачите ще бъде осигурен транспорт за извозване на байковете от национален стадион „Васил Левски“. Личните автомобили този ден ще бъдат допускани и паркирани до Златните мостове, ако пътувате с тях трябва да тръгнете по-рано.



Цялата поляна пред х. Момина скала е с обновена туристическа инфраструктура – ремонтирани беседки, люлки, пейки, маси и места за сядане. Ремонтирана е и сцената, която е традиционно припознато средище за празници в планината. Всичко това стана възможно благодарение на инициираните и изпълнявани вече шеста година от „София – евростолица на спорта“ и Природен парк Витоша обща Програма и Споразумение за възстановяване на туристическата инфраструктура в планината.



Фестивалът се организира за 11-а поредна година под мотото „Обичам спорта, Обичам София, Обичам Витоша“ като част от инициатива „София – Европейска столица на спорта“ и от програмата на Столична община за предоставяне на повече възможности на столичани и гостите на града за активен и здравословен начин на живот.