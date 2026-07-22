Дамян Попов представи в ефира на bTV Radio новата си песен „Ти решаваш“. Музиката и текстът са написани от самия изпълнител още през 2011 година. Тогава обаче съдбата отвежда вниманието към друга негова песен – „Не виждам без теб“, която се превръща в големия му пробив и поставя началото на успешния му път в българската поп музика. Така „Ти решаваш“ остава встрани, за да дочака своето време повече от петнадесет години по-късно.

Днес песента се завръща с изцяло нов живот. Новият аранжимент е дело на Ана Пешева (Proxstudio), която ѝ придава съвременно поп звучене, без да отнема от емоцията, с която е създадена.

За песента, за красивото видео с морски кадри, за решенията в живота и какво му предстои – чуйте интервюто пред водещата Надежда Василева на следващия звуков файл.

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Видеоклипът, режисиран от Люси Иларионов, е заснет на едни от най-красивите места по българското Черноморие. Освен романтичната история, зрителите ще се насладят на впечатляващи морски гледки, които спокойно могат да бъдат сбъркани с кадри от екзотична дестинация. До Дамян Попов във видеото застава Румяна Данаилова – носителка на титлите „Мис Варна 2019“ и „Мис България Глоуб 2019“, която допълва с красотата си визуалната магия на проекта.

Премиерата на „Ти решаваш“ идва непосредствено след още една важна новина в кариерата на изпълнителя. Англоезичната версия на предишния му сингъл „Do It All Again“ намери място в ефира на три от най-големите турски радиостанции – Power FM, Kral Pop Radyo и A Sport Radyo. Именно топлият прием от страна на музикалните директори става причина новият проект "Ти решаваш" да получи и турскоезична версия.

Видеото на песента можете да гледате тук: