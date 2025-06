Дамян Попов пред bTV Radio за новия си проект "Do it all again"

Каква е връзката между певеца Дамян Попов и популярния сериал „Просто ей така“/ "Just Like That", продължение на „Сексът и градът“ с участието на Сара Джесика Паркър? Новият проект на Дамян Попов - "Do it all again" е официален кавър от саундтрака във втория сезон на сериала. С него той се завръща на сцената след повече от 2 години пауза.

„Аз не бях гледал никога оригиналния сериал и случайно попаднах на няколко серии и се загледах. И на по-зрели години го изгледах на един дъх, всички сезони, след което изгледах и двата филма, след което разбрах, че започва и продължение отново на сериала, в който участват главните героини и тази песен съвсем случайно я чух като саундтрак. Голяма част от песните в сериала се избират от самата Сара Джесика Паркър, защото тя е и копродуцент на по-голямата част от сериите и всъщност за много от детайлите се грижи самата тя. Така че, ако трябва да перифразираме, Сара Джесика Паркър избра тази песен за мен. Там я чух, свързахме се веднага, благодарение на хората, които издават тези автори тук в България – „Шуберт мюзик“ и „Вирджиния Рекърдс“, и направихме връзката с 5-те автори, които са част от групата Punctual. Те си зададоха своите критерии и условия, за да ни предоставят правата за песента, да можем да я излъчваме в България през моето име и моята призма.“, разказа Дамян Попов в ефира на bTV Radio.

Във видеото песента участват няколко популярни лица - Анелия, Филип Буков, Мия, Мис София-Бетина Велкова.

Целия разговор с Дамян Попов можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: