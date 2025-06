Дамската фламенко група LaboratoriA ще представи новия си спектакъл ¿Que quiere la niña? на 30 юни 2025 в Топлоцентрала от 20:30 ч. Вход- с билети!

LaboratoriA са пет танцьорки, певици и инструменталистки от Барселона. Те създават групата през 2017 г. като лаборатория за артистични експерименти и за деконструиране на стереотирните роли на изпълнителите във фламенкото. В новия им спектакъл ¿Que quiere la niña? („Какво иска момичето?“) LaboratoriA свързва своите експериментални търсения във фламенкото с важни аспекти от популярната култура. Въз основа на един музикален стил – pregón – припяван от уличните търговци, петте изпълнителки поставят актуални проблеми, които ги засягат като жени, хора на изкуството и граждани.

LaboratoriA са Айна Нуньес – танц и вокал, Виолета Барио – танц и вокал, Кристина Лопес – вокал, перкусия и електроника, Ана Бренес – вокал, Исабел Лауденбах – китара и перкусия. Групата има четири спектакъла: Una mujer fue la causa („Причината беше една жена“) (2017), Y perdí mi centro („Загубих фокус“) (2020), LaboratoriA („ЛабораториЯ“) (2022) и ¿Qué quiere la niña? („Какво иска момичето?“) (2023).

Всяка една от изпълнителките в групата е работила през цялата си кариера с артисти от ранга на фламенко китаристите Чикуело и Рикардо Морено, танцьора Андрес Марин, пианиста Чано Домингес, и групата Las Migas, гостувала на Джаз Плюс Фест през 2006 г.

Специално подбраният репертоар във фламенко спектакъла Que quiere la niña? представя едно изследване на традицията в съвременен диалог с електронни звуци, гласове и танц и отстоява популярната култура, общностните връзки и радостта като трансформираща сила.

Спектакълът е наситен със спонтанност, самочувствие и женственост в едно изящно съчетание; към това е добавен театрален разказ, в който изненадващо се разкриват истинските желания и търсения на самите артисти. Песента, танца, китарата и електрониката се събират по един непринуден начин в едно силно присъствие на сцената, за да отпразнуват днешния ден, без да поставят под съмнение наследството на фламенкото.

Фламенко представлението ¿Que quiere la niña? се осъществява с любезната подкрепа на Посолството на Испания в София.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Исабел Лауденбах - китара и Кристина Лопес- вокал, перкусия, електроника, озвучено от Нейка Димитрова и Криста Янинска от bTV Radio Group и разположено в звуковия файл: