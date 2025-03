Момичето с ангелски глас, Дани Илиева, която плени публиката с изпълненията си в „Гласът на България“ и „Пееш или лъжеш“, показва танцови умения в свежото видео на новата си песен „ТАЙНО“. Премиерата на клипа е в Деня на влюбените и ни пренася в света на тийнейджърка, която събира смелост да признае за чувствата си още днес. „Тайно“ съчетава модерния K POP жанр със ретро вайб от 60-те.

„Имах толкова енергия да танцувам, към специалната хореографията, добавям и акробатическите номера, успях да сменя поне 6 визии и още толкова много динамика и закачки се виждат в най-новия ми видео клип. Той разкрива един розов момичешки свят, с аксесоарите, гримовете, домашния любимец Тоби, флирта с момчето, което харесвам, летенето в облаците, забавлението и настроението, което предполага игривата мелодия в стил кей поп. Автомобилът е неизменна част от моите клипове. Всяко младо момиче, взело наскоро шофьорска книжка, си мечтае и за собствена кола.

Направихме премиерата на песента точно на 14 февруари, заради всички, които се влюбват истински за първи път. Посланието е да бъдем по-смели, да разкрием чувствата си и да кажем - „Харесваш ми“, "Обичам те", „Искаш ли да сме гаджета?“ – споделя Дани.

Това е петата песен на Дани, продуцирана от Ефтим Чакъров, който е и режисьор на видеото. Песента е написана от него и музикантите Иван Гърбачев и Милена Костова от Студио Мишел. Миксът е на Студио РЕ, а мастерът е дело на Иван Бошев от „Пекарната“.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дани Илиева, разположено в звуковия файл:

Дани Илиева – звезда от десетия сезон на „Гласът на България“, включена в The Voice GLOBAL с блестящото си изпълнение, плени сърцата на публиката и менторите с глас, визия и сценично присъствие.