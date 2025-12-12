„Нежна лудост“ е новата песен на талантливата певица Дани Илиева. Тя е в акустичен латино поп стил, една изключително нежна песен, със силен текст. Текстът е на Иван Ангелов, музиката на Ефтим Чакъров. Видеото на песента е снимано на екзотичния залив Вромос. В него се срещат двама победители от „Бургас и морето“ за 2022 година, Дани Илиева и Деан Вълев – Дишо, а в снимките на плажа участват танцьори от различни държави.

Дани Илиева е позната от „Гласът на България“, където достига до четвърт финалите. През 2025-та тя печели Grand Prix на FENS Festival (Словения) и 1-во място на Performist Fest (Истанбул) с авторската си песен "Ще целуна ли".

Какво разказа Дани Илиева в ефира на bTV Radio можете да чуете на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: