Една случайна среща в телевизионно студио поставя началото на нов музикален проект. „Паник Атака“ представя своя дебютен сингъл „ПО4ТИ ЛЮБОВ“ – първата песен от предстоящия едноименен албум на групата.

Зад проекта стоят две добре познати имена от българската сцена. Музиката, аранжиментът, смесването и мастерингът са дело на Десислав Данчев – Десо – композитор, музикален продуцент и автор на музика за едни от най-популярните изпълнители в България. Текстът и вокалите са на Даниел Пеев – ДЪНДИ – обичан български актьор с десетки роли в театъра, киното и телевизията, както и победител в телевизионния формат „Като две капки вода“.

Началото на „Паник Атака“ е поставено по време на работата по „Шоуто на Николаос Цитиридис“. Десо е музикален директор и ръководител на бенда на предаването, а Даниел Пеев гостува в шоуто като актьор. Срещата между двамата бързо прераства в разговори за музика, идеи и общи творчески търсения. Така се ражда идеята за група, в която богатият музикален опит на Десо и артистичната чувствителност на ДЪНДИ да се срещнат в авторски проект без жанрови ограничения.

„Паник Атака“ изгражда собствено звучене, в което органично се преплитат поп, рок, R&B и соул. Групата залага на силни мелодии, модерна продукция и текстове, които говорят открито за любовта, личните битки и емоциите на съвременния човек.

Първият сингъл „ПО4ТИ ЛЮБОВ“ разказва за чувствата, които остават недоизживени – за онази любов, която е била съвсем близо, но никога не се е случила докрай. Песента съчетава емоционален заряд, запомняща се мелодия и модерно звучене, превръщайки се в убедителна заявка за творческата посока на проекта.

Видеоклипът към песента е режисиран от Добромир Николов, който визуално пресъздава атмосферата и емоционалното послание на композицията.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Даниел Пеев- Дънди и Десислав Данчев- Десо:

„ПО4ТИ ЛЮБОВ“ е само първата глава от историята на „Паник Атака“. Предстоящият дебютен албум ще представи още авторски песни, обединени от характерното звучене на групата и стремежа към искрена, съвременна българска музика.

Съчетавайки опита на доказан музикален продуцент и харизмата на един от най-разпознаваемите български актьори, „Паник Атака“ прави силна заявка за присъствие на българската музикална сцена. „ПО4ТИ ЛЮБОВ“ е началото на проект, който поставя емоцията, качествената музика и автентичността в центъра на своето творчество.

Музика и аранжимент: Десислав Данчев Текст: Даниел Пеев Режисьор и оператор: Добромир Николов Модел: Емилия Димитрова