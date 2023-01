Изпитанията и проблемите са, за да излезем на верния път, казва журналистката Даниела Кънева - голям познавач на философията на Изтока и на страни като Япония, Китай, Индия. Дни преди началото на годината на черния воден заек, разговаряхме с Даниела Кънева за философията на Изтока. Тя е първият български кореспондент на БТА в Япония, както и първата жена чуждестранен кореспондент, акредитирана в Япония. Многократно е пътувала до страните от Изтока, правила е интервюта с редица лидери, сред които и Индира Ганди. Взема и последното интервю със сина й Раджиф Ганди.

Пред bTV Radio Даниела Кънева заяви каква година очаква:

„Аз очаквам една по-добра година. Светът върви към по-добро. Има изпитания, има проблеми, но те са, за да излезем на верния път. И както пише в санскритските текстове, когато стане нещо и мислиш, че е катастрофа, не се отчайвай, търпение! Ще видиш, че то става, за да прочисти пътя. Има красота в света, има добри неща, но са мигове, които трябва да се организираме и да не изпуснем. Не сме господари на Вселената, на природата, но сме господари на плюса и минуса в себе си и ние сме тези, които вървим към плюса, към позитивното. Тази година на заека и това столетие, 21 век е векът на положителното мислене, както казват големи духовни учители. Трябва да забелязваш в себе си не това, което си сгрешил, а това, което си успял, да виждаш в другите хора не това, което са сгрешили, а което са успели. Да се водиш по това, което е доброто, да не се тюхкаш непрекъснато за изпитанията и това, което не си успял и само така може да има по-добър и по-човешки свят!“

„Хората на Изток имат генното умение да запазват мъдростта от древността до днес и да надграждат. В това отношение ние, до тези истини, до които стигаме в един по-дълъг житейски път на тази земя, те като че ли се раждат, не знам дали го осъзнават или не, с едно умение да се адаптират, да живеят съобразно космическия, вселенския порядък. Ние, българите, доста време в историята ни, която е повече от 13 века, сме такива по гени. И йога, и бойните японски изкуства, и аюрведа, и тибетската медицина са учения за здрав дух – здраво тяло, как човекът да бъде в хармония с вселенския ред и порядък и да живеем в синхрон със земята. И пчелата, и рибата знаят за какво са на този свят, и правят това, за което са тук. Само ние, земният човек върви срещу себе си и срещу природата. На мен ми се струва, че тази пандемия, независимо колко са догадките и предположенията как и защо се е появила, идва да покаже това, което миналата година на концерта на Виенската филхармония тогавашният диригент каза. Той каза – искам да ви пожелая за миналата година, но тя беше много трудна, на тигъра, ние всички в оркестъра свирим на различни инструменти, но всички свирим в хармония и се получава тази музика. Сега в момента стават огромни промени според астролозите във Вселената, има едно пренастройване на енергийните потоци. Аз съм много щастлива, че доживях момента, в който учените доказват, че всичко, което виждаме е енергия. Независимо дали видима или невидима. Самият човек, всеки един от нас е енергия. Учените вече доказаха, че от милиардите земни хора, всеки един има геном, който е уникален и неповторим. Всеки един от нас носи всички слоеве на вселенската енергия. Ние на земята сме различни, но ние сме част от едно цяло“, каза още Даниела Кънева.

