"Всеки десерт може да се превърне в Хелоуински с подходяща украса". Това заяви пред bTV Radio кулинарният блогър и фотограф Даниела Ламбова. "Не е нужно да имате под ръка специално закупени цветни аксесоари. Можете да си помогнете с бял или кафяв разтопен шоколад. С бял шоколад всеки мъфин, еклер или бисквита могат да се превърнат в мумия. Разтапяте бял шоколад и с еднократна шприц торба се правят лентички или очи. Друг вариант е шоколадови бонбони да се поставят върху мъфин или бисквита и с кафяв шоколад да начертаете отстрани лентички като крака на паяк", съветва тя.

Даниела Ламбова е автор на „Пътеводител на любителя сладкар“, който повежда читателите не само на едно забавно пътешествие из вселената на десертите, но и предоставя знания за творчество в кухнята с увереност и вдъхновение. "Макар да пиша за сладкиши, смятам, че с тях не трябва да се злоупотребява. Те трябва да се възприемат като лукс и нещо, което консумираме с удоволствие и мярка. Вярвам, че когато има умереност, няма начин сладкишът да ни навреди истински".

Изданието не е просто сборник с рецепти - това е истинско ръководство, пълно с полезни съвети и сладкарски техники. "Най-често грешим, че не сме видели всички стъпки и не сме ги прочели добре. Друго важно правило е да загряваме предварително фурната, когато става въпрос за печиво, да изваждаме предварително продуктите от хладилника, и да се чете внимателно рецептата. Особено важни са пропорциите между сухите и мокрите съставки", споделя авторката. „Пътеводител на любителя сладкар“ е подходящ както за начинаещи експериментатори, така и за опитни майстори на десертите. Изданието съдържа над 70 изпитани рецепти с предложения за вариации и насоки как да създадете свои собствени вкусни шедьоври.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с кулинарния блогър и фотограф Даниела Ламбова: