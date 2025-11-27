"България ще бъде глобена, ако не въведе модела "плащаш, колкото изхвърляш"". Това заяви пред bTV Radio в рамките на Европейската седмица за намаляване на отпадъците Данита Заричинова – експерт с дългогодишен опит от Сдружение "За Земята", със силен фокус върху опазването на околната среда, устойчивото потребление и гражданското участие.

Моделът „плащаш, колкото изхвърляш" (PAYT) стимулира намаляването на отпадъците, по-високо качество на разделното събиране и спада на метановите емисии от депата, съобщи Климатека. България отлага въвеждането на PAYT вече над 10 години заради политически страх от недоволство, липса на инфраструктура, данни, административен капацитет и недоверие сред хората. Успешните примери от Словения, Хърватия и Парма показват, че моделът работи, когато има измерване, удобна инфраструктура, прозрачни правила и силна комуникация – резултатът е над 70% разделно събиране и по-ниски разходи за депониране.

PAYT е икономически печеливш модел — намалява общите количества отпадък, оптимизира сметоизвозването и води до реални икономии както за общините, така и за домакинствата, които намаляват сметката си, когато намаляват отпадъка си. Рециклируемите отпадъци не се таксуват. Затова тези, които сортират и намаляват отпадъка си, печелят.

От 1 януари 2026 г. в България трябва да започне въвеждането на модела, съгласно Рамковата директива за отпадъците на Европейския съюз. Какво стои зад кризата с отпадъците у нас, защо го отлагаме толкова време и как работи PAYT в практиката, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Данита Заричинова, разположено в звуковия файл: