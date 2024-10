Дара Екимова няма никакво намерение да забавя темпото. Само седмица след като обяви дебютния си студиен албум с нестандартна музикална интродукция „Ако целувам за последно“, тя представи и едноименния сингъл към проекта – „Тази стая“.

„С „Ако целувам за последно" открехвам вратата към най-вълнуващия момент в кариерата ми досега – появата на дебютния ми албум. Видеото към интрото е като мост между по-малкото ми аз и сегашното, като прегръдка във време-пространството. Знак е, че всичко ще бъде наред и се надявам повече хора да се открият в посланието.", споделя изпълнителката.

Изпълнителката описва песента като емоционалното ядро на албума. Метафора за мястото, на което човек се изправя лице в лице с най-дълбоките си страхове и надежди. Там, където водим вътрешните си разговори и където несигурността и тъмнината се превръщат в сила и светлина.

„Това е една от любимите ми песни в албума. Чувствам се много свободна в нея. По създаването ѝ, както и по още няколко парчета в албума, работих с музикалния продуцент Kay Be, което е едно от най-вълнуващите неща, които са ми се случвали през последната година“, разказва Дара Екимова.

„Тази стая“ излиза и с музикална визуализация, олицетворяваща вътрешното пространство, което всеки човек създава за себе си, за да се справи с предизвикателствата на живота.

Дебютният албум на Дара Екимова излeзe на 4 октомври и включва цели 16 песни, сред които хитовете „Дишам“ и „Славата“, както и 14 чисто нови парчета. Най-големите фенове и любители на музиката на Дара Екимова вече могат да поръчат „Тази стая“ предварително на винил и CD. Първите меломани, които заявят своето копие, ще получат специален достъп до предварителното преслушване на албума. Събитието се проведе на 27 септември в столичен клуб, където гостите ще чуха всички 16 песни от колекцията преди официалната ѝ премиера.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дара Екимова, разположено в звуковия файл:

"Всичко ти давам“ е парче, което без проблем може да се класира като конкурент на „Дишам“

За една година и половина да направиш 16 нови песни, да си ги представиш като твое много лично пространство, да го наречеш „Тази стая“ и да го приготвиш за споделяне с публиката като дебютен свой албум, генерирал предварителни продажби, с които може да се гордее всеки голям български артист.

По „Всичко ти давам“ Дара Екимова работи с музикалния продуцент Ангел Проданов - Ачо, като за мелодията на припева дистанционно се включва и ALMA. Във финализирането на записите участва и DJ Pancho от Blue Fox Studio.

"Тази песен е послание за светлината, която винаги намира своя път, дори в най-мрачните моменти", разказва изпълнителката.

Видеото на „Всичко ти давам“ с режисьор Жоро Пеев е омайващо продължение на концептуалния визуален модел, който Дара Екимова следва както във визуализациите на първите две песни от албума - „Ако целувам за последно“ и „Тази стая“, така и в обложката на дебютната си колекция. Момчетата от продукционния екип Sturshel също допринасят за необикновеността на видеото.

„Пускам си мечтите да живеят. Ето го първия ми албум. Добре дошли в „Тази стая“ – така Дара Екимова обяви премиерата на дългоочаквания свой дебютен албум, чиято официална премиера бе на 4 октомври, както във всички дигитални платформи, така и на плоча и CD.

Албумът включва 16 песни, сред които вече познатите „Дишам“, „Славата“, „Ако целуваш за последно“, „Тази стая“ и „Всичко ти давам“. Значителна част от авторството на всяка песен принадлежи на самата певица, но по създаването на тази значителна бройка нови тракове, тя работи в екип с някои от най-младите и талантливи автори и музикални продуценти у нас - Kay Be, Кристиан Костов, Декстър, Ачо Проданов, Камен Колев, Ева Пармакова, El Padre, Денис Попстоев, ALMA, Лина-Никол, както и с чуждите продуценти Mr. Gun и Martin Kleveland.

„Този албум е моят светъл лъч в тъмнината, напомняне за всеки човек колко е ценен на този свят и че си струва да бъдем благодарни. Обичам поп музиката, безкрайно щастлива съм, че от днес „Тази стая“ започва да живее”, споделя Дара Екимова.

На 1 ноември Дара Екимова има голям концерт-спектакъл в столичния клуб Pirotska 5 Event Center, където песните от „Тази стая“ ще прозвучат за първи път на живо.

Билетите са вече в продажба и може да закупите ТУК