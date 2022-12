Дара Екимова издаде първи кратък албум (EP), озаглавен „Недей да ме будиш“, чиято премиера отбеляза с видеоклип към фокус сингъла - „После ще му мислиш“.

„После ще му мислиш“ е по музика, текст и аранжимент на певицата и Искрен Тончев – Искрата, с когото тя работи по всички свои проекти досега. Песента е естественото продължение на вълната от успешни хитове в жанровата стилистика на синтпопа, които изпълнителката представи на своята публика през последните няколко години.

„Важното е публиката да расте и да се намира все повече, а аз да я откривам", заяви в ефира на bTV Radiо Дара Екимова. Тя подчерта, че работи постоянно над своите музикални проекти. "Вероятно догодина е реалистичен срок на физически носител

Чуйте интервюто на Георги Митов с Дара Екимова, разположено в звуковия файл:

Във видеото любопитство буди участието на актрисата Алена Вергова („Петя на моята Петя“), с която Дара Екимова е близка приятелка от години. Ролята й е на „другото момиче“ в историята. По клипа Дара Екимова работи с Калоян Игнатов (оператор), Росица Терзийска, както и с Бойко Щонов (монтаж), от който певицата черпи вдъхновение за визуалния си свят. "Част от снимките са направени в Техническия университет", разкри Дара Екимова.

В мини албума, освен „После ще му мислиш“ и хита „Бягам“, ще откриете и дуети с Тино („Недей да ме будиш“), и с Прея („Пулсът горе“). Младата и талантлива певица смята, че догодина е реалистичен срок за издаване на цял албум на физически носител.

Новият сингъл и колекцията на Дара Екимова са вече достъпни във всички аудио стрийминг платформи.