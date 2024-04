„Славата" е вторият сингъл от дебютния студиен албум на Дара Екимова, който предстои да излезе през есента на 2024 г.

По музика на Дара Екимова и Константин Бешков (Kay Be), по нейн текст и по аранжимент на Kay Be, „Славата" е откровен разказ за маските в живота на известните. Метафора за нереалния свят, в който всички проектират очаквания върху хората със „слава".

„Ако тази песен е своеобразна поема, това е поемата на разочарованието в моите детски очи към идолите ми. Ти се сблъскваш в свят на фалшива реалност и оставаш разочарован", заяви в ефира на bTV Radio Дара Екимова.

„Трудно е да останеш с отворено съзнание, а рискът е да изгубиш себе си и любовта и мечтата ти. Най-ценното е да успяваш да се връщаш към себе си", допълни тя. „Най-голямата жертва е личния ми живот и психическото ми състояние", каза още младата и талантлива певица.

„Славата" излиза и с видео. Режисиран от Жоро Пеев, клипът носи белезите и емоционалността на текста и неговото послание. „Никога не съм се показвала без капка грим във видеоклип", признава Екимова.

Всички фенове на „Славата" ще могат да я чуят на живо още в първите дни на месец май. На Дара Екимова ѝ предстоят два големи концерта, а именно на 9 май на сцената на „Капана Фест", гр. Пловдив в рамките на общия им концерт с Мила Роберт, озаглавен „Мале, Мале", и на 16 май в Sofia Live Club, където ще открие пролетното издание на фестивала So Fest.