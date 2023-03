„Недей да ме будиш“ е песен за любовта в съня, за неосъществената, мечтаната любов", разкрива Дара Екимова пред bTV Radio. По думите й, живеем "в порочен кръг на незаинтересованост, липса на образованост, информираност и непукизъм. Да си непукист е да си враг на себе си“. След успеха на „После ще му мислиш“, Дара Екимова е готова с видеореализацията на нов сингъл от краткия ѝ албум „Недей да ме будиш". За едноименната песен тя се обединява за първи път в дует с притежателя на един от най-интересните мъжки гласове у нас – Тино.По създаването на музиката и текста изпълнителите работят заедно, а за аранжимента си партнират с Искрен Тончев (Искрата).

По идеята и реализацията на видеото Дара Екимова и Тино работят с креативното дуо The Trackers, екипа на „Вирджиния Рекърдс“ , Иван Димитров (Torex) и оператора Виктор Милушев. Визуализацията напомня на късометражен филм.

Първият концерт на Дара Екимова за тази година ще се проведе и на 06.04 (четвъртък) от 20.00 ч. в столичния Бар "Петък". Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дара Екимова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Вижте видеоклипа на песента „Недей да ме будиш“ тук: