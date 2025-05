Ако има песен, което прилича на музикален „наръчник“ за това как да преминаваме с лекота през живота, то това е "C’est La Vie" на Дара Екимова. Тя е и една от най-освежаващите изненади в супер успешния дебютен албум на певицата "Тази стая".

В "C’est La Vie" няма излишен драматизъм, има усмивка и увереност, прилепчив припев, усещане за свобода и летен ден. "C’est La Vie" е за онези моменти, които са леко горчиви, но въпреки това си заслужава да ги празнуваш. Авторите на музиката и текста са звездни и необикновени до един - самата Дара Екимова, музикалният продуцент Dexter, Кристиан Костов и Венци Венц.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Дара Екимова, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Освен с аудио, "C’est La Vie" излиза и с видео, реализирано от един от най-идейните режисьори - Бойко Щонов. В клипа Дара Екимова намига на себе си, вдига се на пръсти до нивото на сарказма и се забавлява с помощта на своите танцьори.

Премиерата на "C’est La Vie" идва тъкмо навреме за старта на националната обиколка на изпълнителката, първата спирка от която бе в Бургас /30 Април/, а втората – Варна /14 Май/. Следват още концерти, на които Дара Екимова обещава, че ще остави публиката без дъх: 5 Юни – Пловдив и 25 Юни – София. Датата в Плевен се уточнява, поясни певицата

Билетите за турнето „Напред/Назад“ са в продажба.