DARA и Bobo са две съвсем различни, но в същото време приличащи си лица на модерната българска сцена. На пръв поглед тичат в различни музикални коридори, но всъщност имат подобен вкус за музика, подобна чувственост през мелодии и думи. Събира ги спонтанна звукозаписна сесия в едно от студиата на „Вирджиния Рекърдс" заедно с музикалния продуцент KAY BE. Комбинацията между тримата се оказва прекрасна и резултатът е хипнотизиращо с нежността и лекотата си парче, озаглавено „Няма да ми липсваш".

Вдъхновена от афро-поп стила, „Няма да ми липсваш" е за края на любовна история, която DARA и Bobo разказват чрез музика и текст, които създават заедно, a KAY BE (Константин Бешков) „хваща" емоцията на двамата в страхотен бийт.



„Специална, ефирна и много красива, „Няма да ми липсваш" е любимата ми магия.", споделя за песента DARA. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DARA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Видеоклипът към „Няма да ми липсваш" е реализиран от Крис Захариев, утвърдил се като един от най-добрите български режисьори и носител на наградата за „БГ видеоклип" за 2023 г. Видеото е заснето в един кадър и надгражда по великолепен начин този различен и вълнуващ музикален проект.