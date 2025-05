DARA и балада – две несъвместими думи. До днес обаче, защото енергичната и неспокойна DARA празнува премиера на великолепна балада, озаглавена "Нищо повече".

„Нищо повече" е песен, създадена по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp. Написана е от самата DARA, норвежката хитова авторка Anne-Judith Stokke Wik и шведския музикален продуцент Martin Kleveland. Текстът пък е на Дара Екимова, която го пише специално за DARA.

„Преди години имах любов, която вместо да дава – взимаше. С "Нищо повече" освобождавам миналото и давам шанс на истинската любов да ме обича такава, каквато съм," споделя изпълнителката.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с DARA, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Освен с аудио, песента излиза и видео, което залага на минимализъм и интимност – в окото на камерата са само DARA и нейната емоция.