„SABOTAGE“ е новата авторска песен на младата изпълнителка Дарина Маркова- DARSY. За първи път я изпълнява на живо от сцената на престижен конкурс, в конкуренция с 240 артисти от 27 националности.

„Посланието е да не позволяваш на никой да те саботира и да препречва пътя ти към мечтите ти, защото можеш да постигнеш абсолютно всичко, но трябва да устоиш на препятствията и на изкушенията, които са пред теб“, разказа Дарина Маркова пред bTV Radio.

