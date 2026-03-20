“Датски приказки за струнен квартет” е инициатива на група от изявени млади български музиканти, които са почитатели на датската култура и музика за струнни инструменти. В основата на проекта е желанието на творческия екип да запознае българската публика със съвременната датска музика за струнен квартет, чрез която да надникнем и в атмосферата на датската култура и изкуства през първата половина на 21 век. Концепцията на “Датски приказки за струнен квартет” е дело на творческия директор Кръстина Денчева, чийто професионален път от 2007 насам е свързан с различни музикални проекти в колаборации с музиканти от Северна Европа (Дания, Финландия и Швеция). Целта на екипа е чрез поредица от концертни събития и съпътстващи изложби да поведе публиката на вдъхновяващо пътуване през древните легенди и историята на Северна Европа, мъдростта на приказките на Ханс Кристиан Андерсен и очарованието на съвременната музикална сцена на Дания.

Проектът “Датски приказки за струнен квартет” е с хоризонт от 3 - 5 години и включва 3 различни програми с пиеси и аранжименти от датски композитори. Амбицията на българския екип на проекта е в следващите години да превърне тези 3 приказни и вдъхновяващи програми в концертен тур в страната и (в следващите години) на Балканите като обхване и Северна Македония, Гърция, Черна Гора, Сърбия и европейската част на Турция.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с творческия директор на проекта Кръстина Денчева:

Програмата на концертите е вдъхновена от репертоара на световноизвестния Danish String Quartet, състав с 3 студийни албума с аранжименти и композиции по традиционни фолклорни мелодии от Дания и Скандинавия. Музикантите Дора Димитрова (цигулка), Ивайло Данаилов (цигулка), Елена Ганова (виола) и Виктор Трайков (вилолончело) ще изпълнят в концертна версия албума “Last Leaf”. Едно елегантно допълнение към репертоара на концертите в проекта ще бъдат 3 специални аранжимента за струнен квартет в неравноделни ритми от Даниел Николов по полулярни датски мелодии от 19 век. Тези пиеси (по една във всяка програма) ще бъдат още един артистичен мост между датската и българската съвременна музика.

Пътуваща изложба от арт плакати и специализиран експозиционен модул, представящ популярни датски поговорки, които свързват мъдростта на миналото със социално-емоционални умения на 21 век, ще дадат на аудиторията различна гледна точка, вдъхновение и информация за културата на Дания днес.

Партньори:

Проектът “Датски приказки за струнен квартет” се осъществява в партньорство с Посолството на кралство Дания в България в чест на 95-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни. Сезон 2026 се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”, програма “Създаване и/или разпространение - големи проекти” 2025.

Концерти:

София (Sofia Live Club) - 02.04.2026. Начален час: 20.00ч.

Пловдив (концертна зала Радио Пловдив) - 07.04.2026

Велико Търново (Художествена галерия “Борис Денев”) - 20.05.2026 Шумен (Концертна зала Народно читалище “Добри Войников”) - 21.05.2026

Варна (Концертна зала Радио Варна) - 22.05.2026 Свиленград (Концертна зала НЧ “Просвета 1870”) - 16.10.2026

Всички концерти извън София са със свободен вход

Пътуваща изложба “Дания - съвременно изкуство и старинна мъдрост”

Велико Търново (Художествена галерия “Борис Денев”) 13 - 20.05.2026;

Шумен (НЧ “Добри Войников” / Регионална библиотека) - първа половина на май 2025

Варна (Изложбен павилион Радио Варна ) - 22 - 31.05.2026;

Свиленград (НЧ “Просвета 1870” / Общинска библиотека) - 01 - 17.10.2026.

Възможни са промени в локациите на изложбите в Шумен и Свиленград

Творческият екип на “Датски приказки за струнен квартет” вярва, че проектът ще се превърне в атрактивно и вдъхновяващо пътуване в съвременната датска култура.

Кръстина Денчева (творчески директор)

Създател на цялостната концепция на проекта с над 25-годишен опит в сферата на специалните събития, тя съчетава музикалното си образование със специализации по PR в изкуствата. Работи в многобройни музикални и визуални проекти като творчески директор, мениджър проекти и копирайтър. Създава и свои концептуални проекти като “Класика в звук със стил”, в чийто фокус са неизвестни камерни миниатюри от известни композитори. Спектаклите включват внимателно подбран репертоар в комбинация с акварелите на художника Румен Статков, който рисува на сцената, както и съпътстваща фотографска изложба, уловила отлитащи мигове и емоции на музикантите на сцената. Кръстина Денчева има задълбочен интерес към музикалния свят на Северна Европа като работи по различни проекти от 2007 насам в колаборация с финландски, датски и шведски музиканти, а от 2021 и като артистичен директор и ръководител международни програми в проекти на сдружение “Брас перспективи”.

Дора Димитрова (първа цигулка)

Четвърто поколение професионален музикант, Дора започва музикалното си образование на 5-годишна възраст. Завършва НМУ „Любомир Пипков“ и НМА „Панчо Владигеров“. Продължава образованието си като докторант по цигулково изкуство и музикални науки в щатския университет на Ню Йорк Стоуни Брук. На 19 години печели позицията концертмайстор на Нов симфоничен оркестър. От 2016 до 2019 Дора Димитрова работи с Принстънския симфоничен оркестър (Princeton Symphony Orchestra, NJ) като гост-концертмайстор. От 2019 е концертмайстор на Нов симфоничен оркестър, помощник-концертмайстор в симфоничния оркестър на БНР и преподавател по цигулка в Англо-Американското училище в София.

Ивайло Данаилов (втора цигулка)

Завършва НМУ "Л.Пипков" София с пиано. Продължава обучението си в НМА "Панчо Владигеров", където изучава и виола. Магистърската си степен взима в НБУ със специалност цигулка в класа на професор Марио Хосен. Между 2012 и 2020 Ивайло Данаилов е концертмайстор на симфоничния оркестър на БНР. От 2020 насам е в състава на Камерния ансамбъл “Софийски солисти”. Ивайло Данаилов има богат опит и задълбочен интерес в сферата на камерната музика. Свири в трио "Артес", "Стрийт квартет" и струнен квартет "CREDO". Активно концертира в България и чужбина. От 2020 е и преподавател по камерна музика в в НМУ “Л. Пипков”. От лятото на 2024 е втори цигулар в Art&Shock String Quartet (проект “Барток Готик”).

Елена Ганова (виола)

Започва да свири на цигулка на 6-годишна възраст. Завършва НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ Русе в класа на Алекси Драганов. Продължава обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в класа по цигулка на проф. Йосиф Радионов. По време на следването си развива интерес към виолата, на която свири активно от 2016 насам. Елена Ганова има задълбочени интереси към съвременната и бароковата камерна музика и интерпретация. От 2019 е в състава на Симфоничния оркестър на БНР, както и в струнен оркестър “Drop Down Community”, от 2022 - в ансамбъл за старинна камерна музика “Cantantibus Organis” и др.

Виктор Трайков (виолончело)

Той притежава богат опит в сферата на камерната музика. Като член на струнен квартет "Фрош" е носител на Първа награда в Националния конкурс за австрийска музика през 2012, проведен в НМА “Проф. Панчо Владигеров” в София. От 2013 насам е член на клавирно трио Artes. Съосновател и член на единствения у нас виолончелов квартет “Underground Cello Quartet”, с който концертира на българска сцена, както и като соло-челист в камерния оркестър Drop Down Community. Задълбоченият интерес на В. Трайков го води към създаването на проекти, в чийто фокус са съвременни творби за струнни инструменти и особено за струнен квартет. През годините той е доказал своя усет и умение да събира в струнни камерни състави съмишленици - млади български музиканти на високо професионално ниво, които споделят интереса му към съвременната камерна музика и към по-продължителни концептуални проекти. Това е негов трети съвместен проект с Кръстина Денчева след “Коледни истории за брас и мраз” 2022 и “Барток Готик” (стартирал през 2024).

Даниел Николов (аранжор)

Започва да се занимава с пеене на 7-годишна възраст. Завършва НУМСИ “Христина Морфова” в Стара Загора през 2017 със специалност джаз и поп пеене. Между 2018 и 2022г. следва в Консерватория “Принц Клаус” в Грьонинген, Нидерландия - специалност “Джаз”. Продължава образованието си в магистърската програма на Консерваторията в специалност “Ню Йорк джаз” в Ню Йорк. САЩ, в която развива уменията си като композитор и аранжор. От 2021 насам Даниел Николов е член на българската акапелна група “Спектрум” като допринася за вокалния й облик не само като изпълнител, но и като аранжор и композитор. Също от 2021 работи с Кръстина Денчева в проекта “Коледни истории за брас и глас” като основен аранжор предвид сходните им музикални идеи за съвременните аранжименти на старинни пиеси за нестандартни инструментални и вокални състави.