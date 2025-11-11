Младият изпълнител Давид Миланов, познат от 11-я сезон на „Гласът на България“ представи в ефира на bTV Radio първата си песен –„Цялата вселена“, продуцирана от Мария Илиева, която беше и негов треньор и ментор във формата.
„Когато Мария чу песента, тя моментално усети емоцията, която носи, усети тази жизненост, която има в нея и точно в подходящия момент решихме, че е време да задействаме нещата“, разказа Давид.
„Днес на 11.11в 11.11ч. „Цялата вселена“ се появи. Тази дата мога да я свържа с „Гласът на България“, тъй като участвах в сезон 11-ти, числото 11 е мое любимо число, както и 7. Аз ги наричам ангелските ми числа. Винаги, когато има нещо, свързано с 11, не искам да хиперболизирам, но винаги гледам да подбирам нещата си и да имам по 11 от тях.“, посочи той за избора на датата и часа за официалното излизане на песента.
„Моята вселена е много широка, тя е безкрайна. Вселената, в която аз се намирам е много цветна, когато я погледнеш, няма да ти омръзне. Благодарен съм за това, че живея живота си по тоя начин и че съществувам“ , споделя изпълнителят.
„Идеята за тази песен дойде още по време на шоуто, една вечер след репетиция, прибирам се вкъщи, сядам леко изтощен, и в главата започва да ми се върти много приятна мелодия. Само мелодията беше. И си казвам – крайно време е аз нещо да създам, взех си пианото, акордите, съчетах нещата, след това изчистих мелодията и не след дълго време текстът дойде. Аранжиментът е на Денис Попстоев, работил е с много известни и утвърдили се български артисти, режисьор на клипа е Ники Котич.“, разказа Давид Миланов за създаването на песента.
Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.
Видеото можете да гледате тук: