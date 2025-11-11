Младият изпълнител Давид Миланов, познат от 11-я сезон на „Гласът на България“ представи в ефира на bTV Radio първата си песен –„Цялата вселена“, продуцирана от Мария Илиева, която беше и негов треньор и ментор във формата.

„Когато Мария чу песента, тя моментално усети емоцията, която носи, усети тази жизненост, която има в нея и точно в подходящия момент решихме, че е време да задействаме нещата“, разказа Давид.

„Днес на 11.11в 11.11ч. „Цялата вселена“ се появи. Тази дата мога да я свържа с „Гласът на България“, тъй като участвах в сезон 11-ти, числото 11 е мое любимо число, както и 7. Аз ги наричам ангелските ми числа. Винаги, когато има нещо, свързано с 11, не искам да хиперболизирам, но винаги гледам да подбирам нещата си и да имам по 11 от тях.“, посочи той за избора на датата и часа за официалното излизане на песента.

„Моята вселена е много широка, тя е безкрайна. Вселената, в която аз се намирам е много цветна, когато я погледнеш, няма да ти омръзне. Благодарен съм за това, че живея живота си по тоя начин и че съществувам“ , споделя изпълнителят.

„Идеята за тази песен дойде още по време на шоуто, една вечер след репетиция, прибирам се вкъщи, сядам леко изтощен, и в главата започва да ми се върти много приятна мелодия. Само мелодията беше. И си казвам – крайно време е аз нещо да създам, взех си пианото, акордите, съчетах нещата, след това изчистих мелодията и не след дълго време текстът дойде. Аранжиментът е на Денис Попстоев, работил е с много известни и утвърдили се български артисти, режисьор на клипа е Ники Котич.“, разказа Давид Миланов за създаването на песента.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: