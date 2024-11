INTROVERSE е дълбоко потапяне в собствените мисли и емоции - създаден и записан с изключителна прецизност, албумът разкрива внимателно изпипани инструментални и лирични линии. От деликатна музикална дестилация на индивидуалния вътрешен свят до потенциална социална трансформация, този албум е чиста космическа енергия и вдъхновение. INTROVERSE е записан и продуциран от Калоян Димитров и завършен с финалните щрихи на мастеринга от Robin Schmidt, работил с Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Pixies и много други.

INTROVERSE съдържа 10 силни и контрастни песни — от нежни, кинематографични мелодии до агресивни, експлозивни моменти. Композициите, включващи и четири неиздавани досега песни, са с изненадваща динамика и смели звукови решения, които демонстрират пълния диапазон на ALI: от интуитивните искрени лирики и запомнящи се рифове до незабравими кулминации.

ALI и техният INTROVERSE са на живо на 23 ноември в Строежа, София (събота). Вратите на Строежа отворят в 21:00 с DJ селекция на Антон Христов, а ALI ще представят песните от своя дебютен албум с начало 22:00.

Мистериозни гост-изпълнители с изтънчена и сурова енергия ще се присъединят към ALI на сцената, добавяйки неочаквана динамика — а имената им ще останат изненада до самия концерт.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Али Абдала и Петър Шварц от Група ALI, разположено в звуковия файл: