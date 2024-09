С близо 20 събития при вход свободен и събирайки млади таланти от цялата страна и ярки джаз изпълнители, от 27 до 29 септември ще се проведе второто издание на Младежки фестивал „Деца на джаза“. Той е организиран от Общински младежки дом – Шумен и Jazz FM с подкрепата на Министерството на културата, Община Шумен и отговорния шуменски бизнес. Фокусът през тази година са вокалите, а преподаватели са Вики Алмазиду (Нов български университет) и Марина Господинова (АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“). Ще отдадем почит към приноса на бележитите шуменци Анастас Стоянов и Васил Стефанов. В синтез между изкуствата към джаза добавяме литература.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Светослав Николов, разположено в звуковия файл:

Седем лекции, упражнения, работилници, репетиции и семинар са в обучителния модул, пет са събитията в съпътстващата програма – с гостуване в училище и детска градина, откриване на изложба, джемсешън и джаз парти, а на публиката ще предложим седем концерта – на преподавателите и на млади музиканти с шуменски корени, илюстрована лектория, джаз за деца и галаспектакъл. Във фестивала се включват над 30 участници и повече от 30 млади таланти от Шумен, Велики Преслав, София, Варна, Плевен и Бургас. Автор на програмата и водещ е програмният директор на Jazz FM Светослав Николов. Така фестивалът се явява платформа за обществено развитие, а подкрепата за него е инвестиция в създаването на по-добра среда за всички. Всички събития се провеждат при свободен вход и са отворени за широката публика.

Лектори и водещи на упражненията са преподаватели от висши училища с активна концертна и звукозаписна дейност с идеята да свържем младите таланти с личности, които могат да изиграят съществена роля в тяхното формиране. Заниманията в обучителния модул започват с лекции на преподавателите Вики Алмазиду и Марина Господинова, което ще представят темите за развитието на гласа и пълната изява на неговите възможности, подхода към песента, вокалната импровизация. Курсът ще бъдат заснет и публикуван онлайн, за да е общодостъпен образователен ресурс. По-късно в петък двамата педагози ще проведат вокално упражнение с участниците. Паралелно работилници за писане на хайку ще води шуменският поет, носител на множество награди и публикуван по целия свят Владислав Христов, а за диалози за джаза – Светослав Николов. Всички подготвени произведения след това в съботния ден ще бъдат сглобени в галаспектакъл, който ще бъде подготвен под ръководството на вокалния педагог Даниела Станкова и пианиста Самуел Ефтимов. След генерална репетиция в неделя той ще бъде представен на сцената. Така предоставяме възможност на млади музиканти в продължение на три дни да учат и да творят заедно, създавайки перспективни и трайни във времето връзки между тях. За джаза като комплексно изкуство те ще узнаят повече на семинар в съботната утрин, когато пред тях ще говорят професионалисти с различен профил – музиканти, вокални педагози, организатори на събития, фотограф и журналист.

За да покажем как изкуството може да обогати образованието, в петък в СУ „Сава Доброплодни“ Мими Николова ще разкаже пред учениците за своя живот с песента в поредната среща от инициативата „Джаз на четвъртия етаж“, а след това в ДГ „Космонавт“ Живка Шопова ще подготви с малчуганите общо изпълнение на песен, самата тя ще им пее, а те ще отправят музикален поздрав. Така от Шумен започва честването на 100 години от рождението на Михаил Шопов, автор на любимите „Жълтоклюно патенце“, „Две калинки“, „Три думички чудесни“, Песничката на Макс и Мориц и много други. Тези две срещи, на които специално сме поканили изучаващите музикална педагогика в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ще намерят своето продължение в концертния модул на фестивала.

Двете музикални вечери в петък и в събота ще започнат с камерни концерти глас и китара на дуа с участието на наследници на шуменски родове – Анна Янова-Катур и Вилизар Гичев. В първия ден слушаме вокалистката с нейния съпруг Джаред Катур, а във втория – китаристът ще свири с вокалиста Петър Терзиев при представянето на втория албум на дуото им. Музиката им ще ни посреща пред Младежкия дом, а вътре ще ни посреща изложба с творби, създадени с вдъхновението на джаза. От произведенията на проф. Иван Газдов, Текла Алексиева, Феникс Върбанов, Антония Дочева, Златин Орлов и др. струи музика. Те са от личната колекция на Светослав Николов.

В първия от големите концерти в залата на Младежки дом Шумен отново посреща легендата Мими Николова за илюстрована лектория за историята на песенното изкуство в България. В акомпанимента на пианиста Самуел Ефтимов тя ще изпълни първите си хитове, които записва под диригентството на шуменеца Васил Стефанов – „Замълчи, замълчи“ и „Малката креолка“. Ще чуем отново „Калиакра“ – първата песен с първа награда от „Златният Орфей“, а за фестивала ще разкаже още неговият организатор – шуменката Дариана Генова. За Шумен като творчески град ще научим повече от вокалния педагог Снежина Темелкова и от актрисата Жоржета Чакърова, а записаната от Мими Николова песен към филма с нейно участие „Гибелта на Александър Велики“ за първи път ще прозвучи на живо. Ще чуем и още много любими шлагери от репертоара на блестящата изпълнителка, сред които „Когато луната изплува“, „Мостчето на влюбените“, „Недей ми казва тази вечер сбогом“ и „Синьо“. За делото на Васил Стефанов и за начина, по която Шумен я формира като творческа личност ще разкаже и голямата ни оперна певица Александрина Милчева, чието детство преминава в този град.

Първата концертна вечер ще продължи с джемсешън, в който ще се включат ученици и преподаватели, а след това ще има диджей парти с водещ Стефан Skill Колев. Клубните версии на любими български песни от 50-те до 80-те ще бъдат съпроводени от изпълнения на живо на Мими Николова, както и от хайку стихове, които ще чете авторът Владислав Христов.

В събота сутринта ще посрещнем най-младите почитатели на джаза, които ще чуят много любими свои песни, написани от Михаил Шопов, в изпълнението на дъщерите на композитора Живка Шопова и Деница Шопова. „Пейте с нас, деца!“, ще призоват те и всички ще запеят в акомпанимента на Димитър Горчаков (пиано), Александър Логозаров (китара), Димитър Сираков (бас) и Стефан Цеков (барабани).

Във програмата в Концертна зала на втория фестивален ден ще чуем филмови теми на Милчо Левиев, превърнати в песни с поезията на неговата съпруга Вики Алмазиду и на поетесата Златна Костова, която ще бъде специален участник в концерта. Вики Алмазиду ще поднесе тези песни заедно със своите ученички, които вече имат първите си блестящи изяви на професионалната сцена – Елия Тодорова, Валерия Василенко, Илина Стойнева и Марта Драгова. На пианото ще бъде Антони Дончев, който миналата година бе един от преподавателите на „Деца на джаза“, а до него ще са шуменският контрабасист Джанер Каптан и барабанистът Атанас Попов. Сред композициите в концерта са темите от филмите „Есенно слънце“, „Понеделник сутрин“, „Спомени от утре“, „Отклонение“. Вторият концерт ще даде на шуменската публика възможността да е първи слушател на песните от предстоящия албум на Марина Господинова Come Dance with Me. На пианото ще е Константин Костов, на контрабаса – Димитър Карамфилов, на барабаните – Атанас Попов.

В неделя сутринта младите таланти от цялата страна отново ще бъдат заедно. Вокалисти, поети и актьори ще завършат подготовката и ще представят галаспектакъла „Деца на джаза“ с джаз стандарти и оригинални песни, с хайку стихове и диалози за джаза. Сред акцентите e премиерата на новата песен на една от участничките – Евгения Кринчева – полуфиналист от „България търси талант“ по bTV. Жени ще изпълни за първи път пред публика своята There Was a Light, която на 1 октомври ще стане достъпна на дигиталните платформи. Фестивалът ще завърши с общо изпълнение на песен от сборник на шуменеца Анастас Стоянов, което ще подготви хоровият диригент от Шумен Деница Узунова. Произведението се съхранява от Държавен архив – Шумен.

Младежки фестивал „Деца на джаза“ цели да участва чрез новаторски подход и интегрирана програма в изграждането на ново поколение музиканти – знаещи, можещи, партниращи си, уважаващи авторитетите и вдъхновени; - да допринесе към обучението по музика чрез лекции, упражнения, работилници и срещи с артисти, в които активно въвлича педагози, ученици и студенти, и чрез създаване на общодостъпни образователни ресурси; да предложи на жителите и гостите на Шумен високостойностна програма от музикални изпълнения и изложби. През миналата година фокусът бе пианото, преподаватели бяха Антони Дончев, Ангел Заберски и Мирослав Турийски, които изнесоха концерти, чествахме приноса на шуменците Добри Войников, Панчо Владигеров, Александър Владигеров, Тинко Станчев. Оценка за успеха на първото издание на фестивала са постиженията на нашите възпитаници и огромният интерес на аудиторията. Най-младата участничка – на 9 години, вече професионално изучава пиано. В организирания от НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив конкурс на името на Милчо Левиев голямата награда бе присъдена на Борис Петков, а наградата на Антони Дончев получи Симеон Божилов, който е вече пианист на Бигбенда на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. СУ „Сава Доброплодни“ покани като жури на конкурса си „Децата на България пеят, танцуват, рисуват“ изнеслата пред учениците беседа вокалистка Мирослава Кацарова.

През 2024 г. фестивалът се провежда със съдействието на ДА „Архиви“ и Държавен архив – Шумен, ТВ Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“, СУ „Сава Доброплодни“, СУ „Йоан Екзарх Български“, ДГ „Космонавт“, повечето от които бяха наши партньори и през миналата година.