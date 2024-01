Деца от една детска градина и две училища в Казанлък навлязоха в света на музиката и самите те я създаваха в трите събития тази година в поредицата „Концерти за малчугани и великани“, организирани от Тина Коилова. Проектът на „Д мюзик“ се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Какво се случва, когато музиката влезе в детските градини и класните стаи? „Тя обогатява децата.“ – отговаря Тина Коилова и разказва подробности в интервюто на Светослав Николов:

