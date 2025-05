„Не ме събуждай“ е новата песен на DEEP ZONE Project, а парчето е за моментите, в които сънят и реалността стават едно. Музиката и аранжиментът са дело на DEEP ZONE, а текстът е написан в съавторство с РОБИ и Ваня Щерева. Наскоро групата отбеляза своя 25-годишен юбилей.

За посланията в песента, кога не искат да се събуждат, за сънищата, които се превръщат в реалност, за партитата и интензивните пътувания за срещи с публиката, чуйте на следващия звуков файл целия разговор с DJ Диан Соло, Ева-Мария Петрова и Дани Димитров, които гостуваха в студиото на bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: