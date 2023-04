Народно читалище “Тротоара 2020“ от миналата година събира средства за ремонт на новата сграда. Целта на читалището е да създаде среда и общност – за ученици, доброволци, за хора, които искат да се развиват и да откриват себе си.

„Нашият ремонт се случва основно с дарения и доброволци, не сме кандидатствали никъде по някакви програми за извършване на някаква дейност, върви малко бавно, но за сметка на това вдъхновяващо, защото както беше в старата сграда ремонтът – всеки човек, който е дошъл, който се е включил, който е забил поне един пирон, който е изнесъл поне един чувал боклук, е станал част от цялото място и е допринесъл с енергията си за неговото развитие. И дори предната сграда я ремонтирахме 2017-та година, от тогава има хора, които са били доброволци, знаят за нас и продължават да ни подкрепят, което не може да стане, ако някой просто така дойде, изсипе една торба пари. Нашата цел е да създадем една общност и включвайки се в този ремонт се получава точно това“, разказа пред bTV Radio председателят на читалището Деян Янков.

„Първата фаза, която в момента сме започнали, имаме кампания в платформата podkrepi.bg, е за външната фасада на сградата, смятали сме го грубо около 14-15 000 лева, до този момент сме събрали 6000. С бавни темпове върви и затова искам да използвам тази трибуна, да приканя всеки, който иска да подкрепи нашата дейност, работата с тийнейджъри, всички други неща, които правим, да заповяда да ни подкрепи“, посочи още Янков.

Цялото интервю с Деян Янков можете да чуете на звуковия файл:

Още за инициативата можете да намерите тук:

https://podkrepi.bg/campaigns/da-vuzrodim-chitalishnata-dejnost-i-zaedno-da-postroim-edno-novo-moderno-chitalishe-trotoara-2020?fbclid=IwAR3qbxcD12ATxIJtixzbGM6sGgNp-NsaD3oZLdQrDTWRHdXTIyC4E36rwjs