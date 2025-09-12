На 13 септември (събота) от 10:00 до 15:00 ч. Френският институт в София ще проведе Ден на отворените врати. Събитието е с вход свободен и предлага богата програма за всички възрасти – от бебета до възрастни, включително ателиета, демонстрационни уроци и концерт.

Програма :

Представяне на залите на курсовете и на медиатеката

Тест за определяне на ниво на френски, писмена и устна част

Светкавични курсове по френски език за възрастни

Творческо ателие за деца

Представяне на изпити по френски език (DELF-DALF и TEF)

Представяне на висшето образование във Франция

И още много активности !

Участвайте на място в томболата на Френски институт и можете да спечелите :

1 безплатен курс по френски език в група

1-годишен абонамент за нашата медиатека

Книги на френски автори и учебници

Подаръци от Френския институт в България!

Денят на отворените врати ще бъде закрит с концерт в зала „Славейков“ на участниците в майсторския клас на известния френски пианист Франсоа Чаплин. Събитието е част от втория конкурс за млади пианисти, организиран от фондация „Венцислав Янков“. Концертът започва в 18:30 ч. Входът е свободен, но е необходима предварителна регистрация: Кристина Андреева – [email protected]

„Интересът към френския език расте. Все повече хора го изучават не само като красив език, а и като инструмент за професионално развитие“, заяви пред bTV Radio Ромен Декроа, директор на отдел „Езикови курсове“. Френският институт предлага курсове за бебета от 1 до 3 години, деца, тийнейджъри и възрастни. Програмата включва и бизнес френски, както и специализирани курсове за туризъм.

Сертификати и изпити

Гостите ще научат повече за международно признатите сертификати DELF и DALF, валидни за цял живот, както и за сертификата TEF, който се използва за срок от 2 години най-често за пребиваване в Квебек, Канада. „Забелязваме все по-голям интерес към сертифицирането, защото то отваря път към обучение и работа във франкофонските държави,“ обясни Декроа.

Изкуствен интелект – съюзник на преподавателите

Френският институт организира обучения за учители как да използват изкуствения интелект в преподаването. „ИИ е супер асистент – може да предлага упражнения, да коригира и да подпомага напредъка, но не може да замести човешкия контакт и ролята на учителя,“ коментира директорът.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ромен Декроа, директор отдел "Езикови курсове" във Френски институт в София:

Your browser does not support the audio element.

Да изучавате френския език във Френския институт в България, означава да откриете една цяла културна вселена и един френскоговорящ свят, който чака да бъде покорен, както и да се възползвате от престижната репутация на института и адаптираното към съвременното преподаване оборудване.

Паралелно на вашето обучение, възползвайте се и от безплатен годишен абонамент за всички звена и предложения на института. Между кино, романи и дигитална библиотека, открийте един друг начин за изучаване на френския език.