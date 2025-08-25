Къде са допирните точки между автомобилите и киното? Какво е да закъсаш с колата си на автомагистрала в Гърция и как в страната осигуряват безопасността на движението? И защо любимата книга на една дама е "Двигатели с вътрешно горене"? Това разказа в следобедния блок на bTV Radio „За града“ Деница Даверова, предприемач в областта на електрическата мобилност с над 20-годишна кариера в киноиндустрията. Хората свързват името на баща й Владо Даверов с любимата кинокласика на поколения българи - филмът "Вчера".

„Естествено, той е в основата на това аз да имам тази кариера във филмовата индустрия. Той беше човекът, който ме постави там. Но истината е, че той беше и човекът, който ме подкрепи, когато реших да се занимавам с нещо друго. Така че за мен преходът е много естествен и той всъщност дори не е преход. За мен двете неща винаги са вървяли успоредно.“, разказва Деница Даверова за работата си в киното и страстта към автомобилите. От дете се интересува от коли.

„Като малка много четох. Естествено сравнително основна базова информация, но много се запалих по по механиката, много се запалих по колите. Страшно много ми харесваше идеята за много части, свързани в една система, които може да бъдат управлявани. И така лека-полека после започнах да работя в киното, но успоредно с това продължих да се занимавам по един или друг начин с автомобили. И след около 20 години шоубизнес реших, че е вече време да измисля нещо по-различно. Започнах да се занимавам с електромобили, защото са много интересна технология. В никакъв случай не са нова, но да кажем, че прочита ѝ в момента е нов. Опитват различни производители да намерят по-комфортен начин за хората да се придвижват на ток. И съответно и аз реших да участвам в целия този преход. Много е вълнуващо да бъдеш пионер, но имаш възможност да го направиш само веднъж.“,казва още тя.

„Истината е, че се изисква много пъти да закъсаш с електромобил, за да почнеш наистина да разбираш електрическата мобилност поне по начина, по който аз я разбирам. За да може да решиш едни проблеми, е много важно да се запознаеш с тях. Аз реших да ги преживея от първо лице и още от самото начало, откакто се занимавам с електромобили, така по доста естествен път, напълно съзнателно гледам поне веднъж годишно да се озова в такава ситуация, за да мога да помогна на клиенти, които биха били на ръба. За мен е много важно да изследвам технологията до нейния ръб.“, посочва предприемачката. Това лято вижда как работят институциите в Гърция, когато закъсва с колата си на магистралата, на път за Корфу.

„Специално на магистралата, това, което на мен ми направи страхотно впечатление е, че в момента, в който колата спря, ние отбихме в аварийната лента, естествено, тя колата не спира мигновено, предупреждават те, влиза там в един сервизен режим, наречен костенурка, с който ти бавно и сигурно можеш да отбиеш на място, което е добре. Спряхме в аварийната лента и докато се чудехме как точно да наберем краткия номер през роуминга, до нас спряха представители на тяхната пътна безопасност, единият говореше английски, проведоха разговор с нас, сложиха колчета и знаци, така че ние да бъдем обезопасени, да бъдем видяни от разстояние. И се погрижиха да извикат пътна помощ. Уведомиха ни каква ще бъде цената и въпреки ситуацията ние нито веднъж не се почувствахме така, сякаш сме закъсали. Ако тази ситуация може по някакъв начин да бъде приятна, за нас тя беше точно такава. Има си диспечери, те ни видяха през камерите за наблюдение на магистралата. Видяха, че бедстваме. Веднага изпратиха патрул. Патрулът се погрижи ние да сме обезопасени и да получим помощ.“, обясни Деница Даверова.

По отношение на въпросите на хора около зареждането на електромобилите и инфраструктурата, тя обяснява: „Първо инфраструктурата се развива много бързо и има доста добра покривност. България е доста сериозен лидер на фона на своите съседи от Балканите специално. Но и Гърция с много бързи темпове развива своята инфраструктура. Румънците също много напредват, така че аз лично имам клиенти, които пътуват до Централна Европа, до Южна Европа. Познавам хора, които с личните си коли не са спирали да пътуват още когато самата инфраструктура беше по-голямо предизвикателство.“

За хората, които избират електромобилите, Деница посочва, че с годините техният тип се променя.

„В началото бяха много сериозни ентусиасти, защото беше голямо предизвикателство да стигнеш от точка А до точка Б. Но наблюдавам последните години една по-голяма небрежност по отношение на хората, които влизат в електрическата мобилност. Вече това не са хора, които много се интересуват, дълбоко запознати с технологията. Просто им е любопитно, харесва им да шофират, не им трябва да разбират физиката из основи, за да бъдат едни потребители на електромобил, които да изпитват удоволствие от шофирането. Ние специално караме електромобили не защото е по-евтино, а защото е по-хубаво. И наистина много приятно да се движиш с тях. Те са толкова леки, реагират на шофьора много по-бързо, отколкото конвенционалните коли. Като цяло има какво да предложат.“

За тежките инциденти по пътищата у нас, Деница Даверова казва:

„Според мен в основата е, че ни липсва някаква хромозома, защото се държим като идиоти по пътищата. Останалото за мен е въпрос на правоприлагане. Колкото и да са лоши законите, колкото и да са лоши правилата, ако ние не ги прилагаме-- Всичко е въпрос на намерки. Каквито и да са те, те трябва да бъдат прилагани. Дори и най-добрият закон е абсолютно безсмислен, ако няма кой да го приложи. Санкциите се прилагат избирателно. Законът е условност. Това е най-голямата-- най-големият проблем. Той действа като като раково образувание на цялото общество, не само на пътната безопасност. Ние сме на един и същи хаос в абсолютно всеки един аспект на живота ни в момента.“

Целия разговор с Деница Даверова можете да чуете на следващия звуков файл.