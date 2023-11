По „Пътят на пилигрима“ ще ни отведе музикалният проект на Деница Серафим с поезия от Средновековието, Ренесанса и Барока и нейна оригинална музика в духа на тези епохи. Премиерата му е днес от 19 ч. в Централния военен клуб. „Хората тогава са живели много по-простичко, били са много по-интуитивни и с по-богато усещане. Музиката, която са създавали на акустични инструменти, им е била достатъчна да обогатява живота им с радостни преживявания. Имали са много повече вяра и упование.“ – извежда Деница Серафим, анализирайки музика и текстове от епохите.

Тя създава песни по стара християнска европейска поезия с важни послания, предадени на исландски, датски, испански, италиански, латински и други езици. Текстовете са насочени към пътя, по който трябва да се върви, към радостта и съзерцанието. Музиката си Деница Серафим ще поднесе с артисти, които са специалисти по тази култура и владеят специфични инструменти: авторът на аранжиментите Асен Маринов – китара, Боряна Зарева – цигулка, виола и блеквокали, Емил Михов – виола да гамба, Йордан Владев – етно флейти, Деница Димитрова – келтска арфа, Емил-Джордж Атанасов – английски тромбон, Нейко Бодуров – тромпет, и Анита Нейчева – перкусии. Всички те ще са с костюми от епохата по дизайн на Деница Серафим. „Чисто визуално запазих автентиност, докато в музиката потърсих много по-голямо авторство. Звукът и тембърът на старинните инструменти е базата, върху която надградих и измислих песни с доста по-съвременни звучене и изказ. Те не са автентична музика от това време, но усещането и настроението са там, там е и приказката, която ще разкажа на публиката. В тях е стремежът да вървиш по пътя на вярата в Бог.“

Проектът се реализира с подкрепата на „Музикаутор“ и Национален фонд „Култура“. Предстои песните на Деница Серафим от проекта „Пътят на пилигрима“ да излезе и в албум.