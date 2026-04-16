Деница Стоева е докторант по астрономия към Физическия факултет на Софийския университет. Преди дни стана ясно, че тя е открила нова екзопланета – свръхземя.

„Като говорим за екзопланети, говорим за планети извън Слънчевата система, всичко, което обикаля около звезди, различни от слънцето. Свръхземя – това е един изключително интересен тип екзопланети, тъй като такива няма в нашата Слънчева система. Те са значително по-големи от Земята и същевременно по-малки от Нептун и Уран. В Слънчевата система имаме скалистите планети, част от които е и нашата Земя, и след това скачаме на Нептун и Уран, които са около 15-16 пъти по-големи от Земята, няма нищо по средата, докато тези свръхземи се намират именно в тази дупчица. Нашето откритие е с маса 5 пъти масата на Земята, именно затова се нарича и свръхземя.“, разказа Деница Стоева в ефира на bTV Radio.

„Откритието е важно по няколко направления – първо нова екзопланета, това винаги е страхотно, тъй като тази част от астрономията, екзопланетната астрономия, се развива доста бурно последното десетилетие и всяка нова екзопланета ни дава допълнителни знания. Освен това обаче нашето изследване показва колко е важно дългосрочното наблюдение на даден обект, тъй като нашата звездичка е наблюдавана в период от 13 години.“, обясни Деница Стоева.

