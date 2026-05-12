Усеща се, че хората започват да променят начина си на хранене заради поскъпването на качествените храни. Това каза в ефира на bTV Radio Дерйя Хюсеин Кандиларов, клиничен диетолог.

“Много се усеща. И при настоящото ми гостуване в България, говорейки с реални хора, забелязвам колко много от тях се затрудняват изключително много. Ще дам и примери – неща от типа на цитирам „Никога досега не ми се е случвало да обикалям по магазини и да търся флайери, за да разбера къде доматите и краставиците са с най-ниска цена ,за да си направя хубава шопска салата. И когато чух това, мислих, че е някаква хипербола, малко да се пошегуваме за това, което се случва с цените и инфлацията, докато разговорът не продължи дълбоко и искрено, как един домат се реже на две, за да може да се консумира за по-дълго време. Това е тъжно. Ние и преди не бяхме подготвени като хранителна култура, а сега сме още по-малко подготвени, когато цените на качествените храни, нутриционалните, стойностните, онези, които съдържат важните макро и микро елементи, са поскъпнали изключително много. И ако преди чисто епидемиологично науката е разглеждала как страните на запад, които имат по-висок стандарт, имат и по-висок процент затлъстяване, сега виждаме, че всъщност страните, в които има по-висок инфлационен процент, забелязваме как затлъстяването също расте. И това е не само в България, на глобално ниво се случва това.”, посочи тя.

Плодовете и зеленчуците са част от храните, от които хората се лишават заради по-високите цени.

„По-голямата част от семействата може би си вземат малко ябълки, но със сигурност не вземат от всички сезонни плодове и зеленчуци. Поне по това, което чувам и от няколкото ми посещения в магазини в България наблюдавам, че чудни цени имаме на краставиците и доматите в момента, доколкото знам, с доматите имаме над 100% оскъпяване в момента. Другите храни, които доста често за съжаление се избягват, са висококачествените протеини, тоест месните продукти, рибните продукти пък са още по-голяма рядкост, а това са още по-ценни вещества за нашето тяло. А докато избягват тези храни, всъщност все пак трябва да заменят с друг хранителен продукт, с който да се наяде един човек и затова избират най-лесните неща – пакетирани неща, които могат д се усвояват по-бързо – дали ще са макарони, паста, сами по себе си тези неща също не са лоши, но когато се консумират главно те, имаме проблем.“, казва Дерйя Кандиларов и посочва, че в дългосрочен план рисковете от подобен начин на хранене са големи.

„Едни от клиничните състояния, които глобално се разглеждат са саркопенията или саркопеничното затлъстяване. Саркопения означава загуба на мускулна маса, която се характеризира с процеса на остаряване. Затлъстяването знаем какво е. Ще има още повече състояния, в които забелязваме саркопенично затлъстяване, тоест загуба на мускулна маса, и наддаване на тегло от различен телесен състав. Тоест губим мускулната маса и наддаваме мастната тъкан в нашето тяло, и това става много лесно с тези бързи, далеч по-евтини в момента храни.“, обяснява тя.

На въпрос може ли човек да се храни балансирано и при по-ограничен бюджет, с храни, които са полезни и не много скъпи, Дерйя Кандиларов даде примери:

„Нашите баби и дядовци, старото поколение преди време всъщност е пълнило мазетата с неща, които ще издържат по-дълго. Много голяма част от тези неща са бобовите култури, зеленчуци в буркани, ябълките, тоест нещата, които са били сезонни, но се опитваме да ги съхраняваме по-добре. Има много храни, които могат да се купуват в по-големи количества и цените им още са добри. Неща като интересни растителни източници, а ние знаем, че увеличаването на растителните източници на протеини всъщност надгражда нашия чревен микробиом и има много положителен ефект над сърдечно-съдови заболявания например. Пояснявам – това са бобовите култури, леща, грах – тези неща могат да бъдат много по-лесно достижими, да се готвят много по-дълго време и да се използват в различни варианти – дали ще е супи, дали ще е кюфтенца от леща, разбирам, че трябва да говорим в реално време, затова искам да дам съвет, който наистина е изпълним.“

Целия разговор в съвместната рубрика на bTV Radio със сайта „Светът на здравето“ - как инфлацията и високите цени влияят върху избора на храни, и как при по-ограничен бюджет можем да се храним здравословно, можете да чуете на следващия звуков файл.