Тази година, в 7 града, ще се случи нещо истинско и вълнуващо – спектакъл, в който талантливите деца на България не просто ще бъдат публика. Те ще са ГЕРОИТЕ НА СЦЕНАТА.

Турнето ГИЗДАВА ще подпомогне млади български таланти – финансово, артистично и морално. Ще им подаде ръка. Ще им даде сцена. Ще им даде глас. Защото нашите деца са бъдещето!

Снимка: Деси Давидова

"С мен ще бъдат и музикантите от Лудо Младо Бенд, тенорите от Tenori d’Amore, танцьори, участници и деца от цялата страна. Вярвам, че заедно можем да направим нещо красиво. Истинско", споделя Деси Добрева.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Деси Добрева:

Your browser does not support the audio element.

Всеки закупен билет е дарение за младите таланти на България. Приходите от турнето ще бъдат дарени в подкрепа на талантливи български деца. В каузата се включва и легендата Нешка Робева – с послание, което ще остане завинаги вплетено в 7-те концерта.

Снимка: БГНЕС

Следват датите и местата за провеждане на концертите от турнето:

04 ЮЛИ – СТАРА ЗАГОРА, Летен театър

07 ЮЛИ – БУРГАС, Летен театър

12 ЮЛИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Летен театър

16 ЮЛИ – ВАРНА, Летен театър

04 СЕПТЕМВРИ – ПЛОВДИВ, Античен театър

8 НОЕМВРИ – РУСЕ, Арена Русе

07 ДЕКЕМВРИ – СОФИЯ, Зала 1, НДК

Билети в Eventim и KupiBileti