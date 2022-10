Едно от обичаните лица на bTV Десислава Стоянова влeзe в кожата на лектор и обучител по публично говорене в рамките на новия й проект „Бъди гласът, който се отличава“. На 17 септември и 8 октомври тя проведе първите си срещи с желаещите да научат нещо повече за „Основи на медийното говорене“. Нова среща за обучение й предстои на 26 ноември 2022г. в Интер Експо Център- София. „Правя нещо, което е отворено към широката публика – всякакви хора с всякакво ниво на експертиза и всякакви профили. Жадни са да чуят как изглеждат нещата, погледнати отвътре, от медиите, за да ги разберат по-добре и да са ефективни в комуникацията си с тях и с публиката”, заяви в ефира на bTV Radio Деси Стоянова.

Водещата на „Преди обед” подчерта, че „много бизнеси не разбират в достатъчна степен кои механизми задвижват медийния интерес. Организират комуникацията си да звучи себично. Когато има нещо интересно за публиката, то е заровено в прес рилийза и изисква от журналиста да го изрови, за да произлезе някакъв медиен факт”. По думите й, блокирането от притеснение, когато съответният говорител, презентатор, комуникатор се изправи пред публика, е толкова често срещано, че действа като отказващ фактор. „Това е умение като всяко друго. За да го развиеш, трябва да го практикуваш”, твърди Деси Стоянова.

Артикулацията, дикцията, цялостното излъчване, личния чар, облеклото, мимиките и жестовете са ключови за представянето пред публика, но гласът е още по-важен инструмент. „Много хора са склонни да говорят равно. Те трябва да се стараят да поставят интонационни акценти, освен да говорят ясно и разбираемо”, посочва харизматичната журналистка.

Тя открои и най-често срещаните грешки, които допускат хората, когато застават пред камера и микрофон. „Твърде често е криенето, нежеланието и страха да се изправиш срещу въпросите и да им отговориш. Това се случва дори в случаите, в които съответният човек, компания, институция няма причина да не се говори. Така се създава впечатление за степен на виновност или опит за прикриване”, коментира Деси Стоянова. Тя препоръчва да са избягва арогантното поведение при общуването с журналисти и представители на медии, както и да не се прекалява с многобройни съобщения, които да се превръщат в спам.

Според Стоянова, „все по-често съдържанието, което се генерира в социалните мрежи, става част от съдържанието в традиционните медии. Позиционирайки се адекватно и бидейки разпознаваем там, правиш крачка да бъдеш забелязан и от телевизията, сайтовете и радиостанциите”.

Безупречната тв.водеща отбеляза липсата на медийна грамотност: „Това трябва да е предмет в училище. Почти няма второкласник, което да няма смартфон. То трябва да има адекватните механизми да плува в този океан. Когато и да го направят, ще е закъсняло, но дано да го направят по-скоро”

Сериозният й практически опит оформя 6 стъпки, с които всеки може да привлече и задържи вниманието на медиите и публиката. Чуйте коя е първата стъпка и още интригуващи подробности в интервюто на Георги Митов с Десислава Стоянова, разположено в звуковия файл: