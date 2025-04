След 25-годишно отсъствие България отново е на картата на наградата „Ханс Кристиан Андерсен“, наричана често „Малкият Нобел“. Това заяви в ефира на bTV Radio Десислава Алексиева – председател на Асоциация „Българска книга“. Двама българи са номинирани за отличието: Мая Дългъчева- автор на детски книги и Ясен Гюзелев- илюстратор. Те бяха избрани от над 150 номинации на национално ниво, след което експертно жури излъчи кандидатурите.

"Това че те са допуснати в списъка на номинираните е своеобразна победа", подчерта Алексиева. Тя уточни, че процесът по номиниране и избор е двугодишен, поради което резултатите ще бъдат обямени през 2026г.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Десислава Алексиева – председател на Асоциация „Българска книга“, разположено в звуковия файл:

На 2 април – Международен ден на детската книга и 220-тата годишнина от рождението на Ханс Кристиан Андерсен – стартира традиционната инициатива за насърчаване на детското четене "Походът на книгите".

"Походът на книгите" ежегодно привлича популярни личности – писатели, артисти, спортисти, политици, журналисти и общественици, които четат свои любими творби на деца и младежи из цяла България.

Организатори на инициативата са Асоциация "Българска книга" в партньорство с Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Столичната община, Националното сдружение на общините в Република България и Българската библиотечно-информационна асоциация.

"Походът на книгите" ще завърши на 23 април – Световен ден на книгата и авторското право, когато ще бъдат връчени наградите "Рицар на книгата". Отличията се присъждат на личности, чийто труд и усилия са допринесли за популяризирането на книгите в България през изминалата година.

"Походът на книгите" е част от Календара на културните събития на Столичната община.