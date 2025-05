17-ят Пролетен панаир на книгата беше открит вчера в София в парка пред НДК. В него участват повече от 140 издателства. Вълнуващото събитие ще продължи до 1 юни.

Как панаирът и срещите с автори на книги засилват интереса към четенето, какво могат да открият читателите на щандовете и какво ще бъде интересно за най-малките читатели - децата, чуйте от разговора с Десислава Алексиева, председател на УС на Асоциация „Българска книга“, на следващия звуков файл.