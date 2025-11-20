В предаването “За града” ви срещаме с лицата на bTV по повод 25-та годишнина на bTV Новините. Попитахме журналиста Десислава Ризова за най-опасните ситуации, в които е попадала, когато е отразявала военни конфликти. “Счупиха ми главата в Киргизстан. Имам 8 шева. Може би това е било най-гадното, което от лична гледна точка ми се е случило, чисто физически. Така, че имам си спомени. Винаги съм искала да ходя на тези места и никога не съм планирала да спирам. Някакси е по-силно от мен. Това чувство, което те кара да искаш още адреналин и още емоции. Понякога си казвам, може би това да е последното. Но после адреналинът ме увлича. И тръгваш. Защото една гореща точка е комбинация от много фактори. От действия, от стрелба, от падащи бомби, но и от мирис. От хиляди фактори, които само когато си на място можеш да усетиш. Никога няма да забравя пак в Украйна, когато падна онзи самолет с 300 души на борда, който още не е ясно кой го свали, 300 тела в една нива на 40 градуса. Никога няма и това да го забравя - черните чували и миризмата. Нея няма как да я предадеш.”, каза още тя. За миналото и бъдещето на журналистиката, за ролята й като преподавател по конституционно право, за признанието от колегите - чуйте цялото интервю с Десислава Ризова пред водещата Лили Ангелова в прикачения звуков файл.

