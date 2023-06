Кои са признаците на скуката? Какъв е профилът на скучаещите? Как да (не) се справим със скуката?

Според психотерапевта Детелина Стаменова, е важно да ни е скучно понякога, за да се чувстваме добре. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов: