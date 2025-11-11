„Доста дълго време в изучаването на хората не се включва насилието към деца и животни, защото правата и на децата, и на животните, не са разглеждани като една отделна голяма тема, но миналия век това постепенно започва да става проблем и тогава се наблюдават и се правят изследвания, които много ясно показват, че хората, които са склонни да упражняват насилие, най-вече го правят към беззащитните. Най-беззащитни са в този ред - животни, деца и партньори, най-вече жени. Оттам нататък става ясно, че понякога за да „спечелят“ уважението си, много мъже-партньори насилват домашните любимци, за да изплашат жените си и децата си, най-често го правят пред децата си, за да спечелят някаква странна на вид власт. След това понеже в училище започват да се наблюдават деца, които измъчват животни или в кварталите. Детската психология и педагогика започва изучаването им, и се вижда, че те най-често са жертва на домашно насилие. Оттам нататък вече можем по-категорично да кажем, че хората, които извършват насилие, обикновено са били жертва на насилие, и че са склонни да проявяват насилие, по-малко е в областта например на убийства на хора, повече в областта на сексуално насилие и поставяне под контрол на техните партньори и на други зависими от тях същества, каквито са децата.“ Това коментира в ефира на bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова, по повод случая с прегазеното куче Мая, който предизвика широки обществени реакции.

„Това са изключително отговорни хора, със силно развита емпатия към човешкото и животинското страдание, и те са склонни да отделят много средства, понякога дори непосилно много, за това да се грижат за животните, понякога вземайки ги от пътя, понякога давайки много пари за тяхното лечение във ветеринарните клиники. И това по някакъв начин ако се върнем към вчерашната дата, ни отличава от обществото преди 30 и няколко години, когато домашните любимци не бяха особено често срещани, особено кучетата. И обществото ни се разви повече в грижа за тези същества. На мен с годините ми прави впечатление колко по-заселена е София, и в същото време и колко много повече животни и птици се появиха в града, не само заради наличие на храна по кофите, но и сякаш хората станаха много по-нуждаещи се от виждането на различни животни.“, посочи Детелина Стаменова по отношение на хората, които проявяват състрадание и грижа към животните.

