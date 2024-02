Най-видимата част от проблемите от емоционалното хранене са килограмите – наднормени, но понякога и поднормени Но това е само върха на айсберга В рамките на общата група хора със затлъстяване има една голяма подгрупа от 50%, чието хранене се ръководи от емоционални проблеми и които в миналото са имали високи нива на психологически дистрес, т.е. много високи нива на стрес. Постепенно неудобствата, които килограмите дават, изместват темата към това „как да ги сваля“ от важната тема „какво ме кара да се храня необичайно много, често или с изключително калорични храни“.

Почти всеки може да загуби тегло чрез ограничено хранене, но повечето хора възвръщат или дори повишават теглото си до четири или пет години след успешно сваляне на килограми, защото хората преяждат емоционално като начина да се справят с негативните емоции в живота си.

Само режим на промяна на поведението – дори като повече физически занимания или промяна в начина на хранене – някакъв вид диета не е достатъчно за трайна загуба на тегло и затова концентрация към подобряване на психологическия статус има особено голямо значение за успеха на сваляне на ненужните килограми.

В събота, 24 февруари, Детелина Стаменова ще направи уебинар, посветен на емоционалното хранене. Може ли да бъде преодоляно? Има ли разлика между емоционално хранене и психогенното преяждане? Чуйте повече и от интервюто на Георги Митов с психотерапевта Детелина Стаменова, разположено в звуковия файл: