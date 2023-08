Какво е манифестирането и прави ли ни по-щастливи? Защо психолозите говорят за токсична позитивност и кога мислите ни могат да предизвикат реални събития? Чуйте разговора с психолога Детелина Стаменова пред водещата Лили Ангелова.

