Кои сигнали трябва да ни алармират за проблем с тийнейджърите? Кога трябва да потърсим помощ от психотерапевт или психиатър? Чуйте интервюто с Детелина Стаменова пред водещата Лили Ангелова в предаването “За града” по bTV Radio.

