Почивките са важен аспект от нашето психическо и физическо здраве, казва психотерапевтът Детелина Стаменова.

„Има едно проучване от 2017-та, според което над 3 и до 11 дни е възможно най-доброто време, тъй като тялото тогава успява да постигне адаптация с околния свят и да си почине, с оглед на това, че и средата е такава, която предразполага почивката“, посочва тя.

Колко дълга трябва да е лятната отпуска, колко често да почиваме, как да се поддържаме в работен ритъм, когато е средата на юли, а още не сме излизали във ваканция – чуйте отговорите на звуковия файл от психотерапевта Детелина Стаменова в нейната рубрика в предаването „За града“ по bTV Radio.