„Пълна промяна на учебното съдържание и по-ясни цели на държавата какви хора иска да излизат накрая, това би помогнало най-много на децата, особено на първокласниците, да се адаптират по-добре към учебния процес . За съжаление, ние не виждаме това да се случва, нито пък да има обществен дебат, има обществено негодувание, обществено разочарование от образованието, което се прилага от 1 до 12 клас, но не биват чувани родителите и децата, както и учителите, какво представлява учебната програма. Така че на всички първокласници – дано да не им се убие желанието за учене, мисля, че е единственото, което трябва да им пожелаем. Системата да не бъде по-силна от тях.“, коментира пред bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова.

Целия разговор за дисциплината в час, агресията сред децата и как да се адаптират по-бързо към ново училище, можете да чуете на следващия звуков файл.