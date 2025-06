„Хората често пъти не могат да приемат, че разликата не е генетична, а се дължи на това колко са различни начините на отглеждане между първото и второто дете, а трябва да бъде отчетено, че има специфични причини защо децата са различни, които могат да бъдат обобщени като например отношението, което родителите носят към собственото си детство и към точно това дете, което се появява. Защото дали си първи или втори, и дали родителят е първи, втори или единствено дете, ще се определи отношението. Понякога то е сигурност, но понякога то е тревожност какво е да гледам второ дете, ако аз съм отгледан сам например. Също така и в какво положение са отношенията между самите родители по време на раждането и как се отнасят конкретно към самото дете. Понякога има родители, които решават да имат дете, за да спасят връзката си, и въпреки че в огромна част от случаите това не е добър ход, защото раждането на дете е знак и нова криза и довежда до проблеми, отношението към детето се определя от очакванията на единия или двамата родители към това дали ще просъществува връзката им.“ Това обясни пред bTV Radio психотерапевтът Детелина Стаменова.

