"България не е от страните, в които този тип наранявания са характерни. Те се срещат по-често във Великобритания, Австралия и Латинска Америка. Предполагам, че тук има и зараждаща се субкултура, заради която тийнейджърите повече носят оръжие. Слагането на метални детектори не оказва нужното влияние. Децата, склонни към насилие, могат да бъдат разпознати не през санкциониране на лошото им поведение. Тези хора са емоционално незрели и в много ситуации не успяват да четат реакциите на другите свои връстници". Така психотерапевта Детелина Стаменова коментира пред bTV Radio случаите на агресия сред тийнейджърите, които зачестиха през последните 48 часа.

Обяснението й за тях е свързано с възрастта на децата и района, в който се намират те. "Не бива да подценяваме социо-демографските фактори. В тази възраст децата носят оръжие не да се нараняват, а да се предпазят от нараняване. Често пъти те стават жертва на насилие и това е начинът да отвърнат, когато имат нужда от помощ", уточни Стаменова.

"Комбинацията от приятели наоколо, желанието за надмощие, групови динамики, които влияят, са причините за тежкия инцидент. Хладното оръжие не е забранено да се носи. Мерките за пребъркване на децата нямат очакваното добро въздействие", категорична е тя.

Относно децата на нарцистичните родители, психотерапевтът посочи, че малчуганите израстват с лоша самооценка. "Те изпитват силни трудности да отстояват себе си и са безкрайно самокритични", каза още Стаменова. "Родителите приемат единствено своето мнение за вярно и не са склонни да приемат друго, освен само най-доброто. Няма пространство за развитие и те са върхът на пирамидата", сподели тя. "Такива деца поставят въпросителен знак след всяко свое решение или чувство. В романтичните връзки знаят как да омилостивят нарцистичния си партньор и са готови да жертват себе си. За да се „излекуват“, тези деца трябва да се усъмнят в правотата на родителите си, а след това и в своята греховност", заяви специалистът.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с психотерапевта Детелина Стаменова: